SILVIO HORROR PICTURE SHOW! – È FINALMENTE ARRIVATO IL GRAN GIORNO: SABATO 25 MARZO, ALLA SOUTHWARK PLAYHOUSE DI LONDRA, CI SARÀ L’ANTEPRIMA DI “BERLUSCONI: A NEW MUSICAL”, LO SPETTACOLO SULLA VITA DI SILVIONE – PRODOTTA DA FRANCESCA MOODY, NOTA PER IL GRANDE SUCCESSO DELLA SERIE “FLEABAG”, LA PIÈCE RITRARRÀ IL “BANANA” ALLA VIGILIA DEL VERDETTO DEL PROCESSO PER FRODE FISCALE. PREZZO DEL BIGLIETTO: 28 STERLINE. LE CHICCHE MUSICALI: “BUNGA BUNGA” E “MY WEEKEND CON VLADIMIR” - VIDEO

La notizia era in circolazione da qualche mese, ma oggi possiamo confermare il debutto di “Berlusconi: a New Musical” al teatro Southwark Playhouse di Londra.

[…] L’anteprima è prevista per sabato 25 marzo dedicata a un parterre di invitati super selezionati per poi andare in replica fino al 29 aprile. Per quanto il tema centrale dello show sarà l’ex Premier, saranno tre attrici a salire in scena.

Interpreteranno rispettivamente il Magistrato Ilda Boccassini, l’ex moglie Veronica Lario e una giornalista. […] La produttrice del musical, Francesca Moody, ha definito quest’opera “una storia quasi vera“. Una storia che comincia alla vigilia del verdetto di colpevolezza nel processo per frode fiscale. L’ex Cavaliere è stato infatti condannato a quattro anni di carcere con sentenza passata in giudicato. Si raccontano i pensieri di Silvio Berlusconi in quella giornata. L’ex Premier riflette sulla sua ascesa e sulla sua caduta e, con una decisione quintessenzialmente berlusconiana, decide che l’unico biografo degno di raccontare la vita di Silvio Berlusconi è Silvio Berlusconi.

Si legge sul sito del teatro: “Dai produttori vincitori dell’Olivier Award di Fleabag e Baby Reindeer, BERLUSCONI è Evita sotto acido. Un racconto ammonitore moderno, una storia urgente e preveggente su un marchio di leadership politica che è diventato fin troppo familiare. Con melodie impennate e ritmi trascinanti, questo nuovo oltraggioso musical riunisce una squadra pluripremiata per raccontare la storia sorprendente, stravagante, quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del mondo“.

Nella colonna sonora del musical ci saranno canzoni i cui titoli sono un vero e proprio testamento alla carriera politica di Berlusconi: si comincia con “Bunga Bunga” […]; si prosegue con “Thank Goodness for Silvio”, una sorta di cover in lingua inglese della ormai leggendaria “Meno male che Silvio c’è”; si arriva fino a “My Weekend with Vladimir”, storia dell’amicizia tra l’ex Presidente del Consiglio e il Capo di Stato della Federazione russa, dallo spirito di Pratica di Mare ai dolcissimi scambi di casse di vodka e lambrusco. […]

