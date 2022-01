SILVIO, SENTI MASTELLA – PER EVITARE TRAPPOLONI IL CEPPALONICO SUGGERISCE A BERLUSCONI DI FAR “SEGNARE” LE SCHEDE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DEVE DIRE A FORZA ITALIA DI SCRIVERE “SILVIO BERLUSCONI”, ALLA LEGA “BERLUSCONI SILVIO”, A FDI “BERLUSCONI”... SOLO COSÌ POTRÀ CAPIRE DOVE SARANNO MANCATI I VOTI. POI DOVRA’ PESCARE DALL’ESTERNO. L’ATTEGGIAMENTO PD È RIVELATORE. DIRE “NON CI PRESENTIAMO IN AULA” SIGNIFICA CHE…

Giuseppe Alberto Falci per corriere.it

SILVIO BERLUSCONI E CLEMENTE MASTELLA

Clemente Mastella, conoscitore come pochi delle dinamiche del grande gioco del Quirinale, questa volta veste i panni del consigliere di Silvio Berlusconi : «Il presidente ci prova e ci crede. Ha solo, si fa per dire, due nemici: i franchi tiratori che si trovano nel perimetro del suo partito e il grande elettore Omicron». Di tutto questo Mastella ne ha parlato in un colloquio telefonico con Berlusconi.

Raccontano che uno dei fedelissimi del leader azzurro avrebbe detto all’ex premier: «Perché non chiami Clemente? Una chiacchierata può essere utile». È nata così la conversazione telefonica durata circa mezz’ora. «Non non sono così arrogante da dare consigli a uno come Berlusconi», dice il sindaco di Benevento. «Uno con la mia esperienza, può dare solo un’opinione. Silvio può tentare alla quarta votazione se ha la saldezza dei suoi e degli alleati.

Ed è qui che interviene il mio metodo. Berlusconi deve dire a Forza Italia di scrivere sulla scheda “Silvio Berlusconi”, alla Lega “Berlusconi Silvio”, a Fratelli d’Italia semplicemente “Berlusconi”, a Noi con l’Italia “S. Berlusconi”, a Coraggio Italia “Cavalier Berlusconi”... Solo così potrà capire dove saranno mancati i voti. Dopodiché tocca pescare all’esterno».

MASTELLA BERLUSCONI

Dove? «L’atteggiamento del Pd è rivelatore. Dire “non ci presentiamo in Aula” significa che ormai nessuno si fida più delle sue truppe. D’altro canto, un deputato o un senatore del Pd o del M5S che non sarà ricandidato, come potrà mai comportarsi una volta entrato nell’urna? Ha una certezza: tra un anno si ritroverà in mezzo alla strada e solo Berlusconi potrà garantirgli che la legislatura andrà avanti fino al 2023. Le mogli dei parlamentari saranno le elettrici occulte del capo dello Stato».

berlusconi meloni salvini toti meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi RIUNIONE DEL CENTRODESTRA A VILLA GRANDE