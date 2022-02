12 feb 2022 18:05

SILVIONE IS BACK! BERLUSCONI RIAPPARE IN PUBBLICO ALLO STADIO PER MONZA-SPAL E PARLA ANCHE DI MELONI E SALVINI - "NON POSSO DIRE DI ESSERE ARRABBIATO CON LORO, CI HO PARLATO ANCHE RECENTEMENTE. DOBBIAMO ESSERE CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA SUPERIORITÀ NUMERICA NEI CONFRONTI DELLA SINISTRA…" - VIDEO