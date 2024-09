IL SINDACO DI GENOVA MARCO BUCCI HA DETTO SÌ ALLA MELONI: SARÀ LUI IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA PER IL CENTRODESTRA - NONOSTANTE IL TUMORE ALLA PELLE PER CUI HA CONCLUSO UN CICLO DI RADIOTERAPIA, BUCCI HA MESSO D'ACCORDO IL CENTRODESTRA - LA CANDIDATURA CREA PROBLEMI AL CAMPO LARGO SOPRATTUTTO PER LA PRESENZA DEI RENZIANI NELLA GIUNTA BUCCI A GENOVA. COSA FARA' MATTEONZO?

Centrodestra annuncia, Bucci candidato per la Liguria

bucci meloni

(ANSA) Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi annunciano che il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Liguria è Marco Bucci, attuale Sindaco di Genova. Lo riferisce una nota congiunta dei leader del centrodestra. (ANSA).

Da https://lospiffero.com

Marco Bucci avrebbe detto sì. Secondo l’emittente televisiva genovese Primocanale, sarà il sindaco di Genova il candidato alla presidenza della Regione Liguria per il centrodestra.

Quella che ieri sembrava a molti un’improbabile suggestione, anche per le terapie cui sarebbe sottoposto a causa della malattia, in meno di 24 ore è diventata realtà.

bucci renzi

Dopo una serie di contatti da Roma a Genova, il primo cittadino ufficialmente si sarebbe preso alcune ore per riflettere sulla possibilità di mettersi a disposizione, situazione che supererebbe lo stallo attuale nella coalizione di centrodestra dove da giorni rimbalzavano anche i nomi del viceministro leghista Edoardo Rixi e della deputata di area totiana ed ex assessore ligure Ilaria Cavo.

Per il momento, lo staff del primo cittadino non conferma e non smentisce: “Non sappiamo niente, è nel suo ufficio da stamattina a fare gli incontri previsti”. Ma da Roma la notizia sarebbe data per certa ed è lo stesso Andrea Orlando, candidato del campo largo a confermarlo.

MARCO BUCCI E GIOVANNI TOTI CON IL PESTO

Sarebbe stata la premier Giorgia Meloni in persona a prendere in mano la situazione chiedendo a Bucci di candidarsi per vincere le elezioni, dato che gli altri profili sul tavolo (Ilaria Cavo, Edoardo Rixi e Pietro Piciocchi), oltre a non mettere d’accordo tutti, sarebbero andati incontro a una sconfitta secondo i sondaggi.

Bucci, invece, è stato individuato come carta vincente per mantenere il governo della Liguria nonostante l’inchiesta che ha travolto Giovanni Toti e il porto di Genova. Il via libera è arrivato nonostante i problemi di salute che lo affliggono: negli scorsi giorni, infatti, ha annunciato pubblicamente di aver concluso un ciclo di radioterapia per una patologia oncologica. Con Bucci candidato è ancor più complicato per Orlando contare sul sostegno di Matteo Renzi: Italia Viva, infatti, è nella maggioranza di Palazzo Doria e i suoi esponenti hanno già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare la giunta.

MATTEO SALVINI - MARCO BUCCI - ALDO SPINELLI