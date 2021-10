A SINISTRA DIVENTANO CIECHI QUANDO GLI AMICI FINISCONO NEI GUAI - SAVIANO DIFENDE L’EX SINDACO DI RIACE MIMMO LUCANO: “HA SEMPRE AGITO SEGUENDO IL PRINCIPIO DELL’ACCOGLIENZA. SO CHE SEI INNOCENTE, NON MOLLARE MAI” - A RUOTA ARRIVANO ANCHE ERRI DE LUCA E SABINA GUZZANTI. MA HANNO LETTO IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA? LUCANO "ATTESTAVA FALSAMENTE DI AVER EFFETTUATO CONTROLLI SU RENDICONTI DI SPESE". NEL FASCICOLO SI PARLA DI DISTRAZIONE DI 2,4 MILIONI DI EURO, L'ARREDO DI TRE CASE E UN FRANTOIO NON RENDICONTATI E "PRELIEVI IN CONTANTI" PER PIÙ DI 531MILA EURO...

1 - LA CONDANNA DI MIMMO LUCANO NON RIGUARDA IL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, MA È ARRIVATA PER DIECI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA PUBBLICA FEDE E IL PATRIMONIO. IL PIÙ GRAVE È IL PECULATO, CHE RIGUARDA 800 MILA EURO E HA PRODOTTO 10 ANNI E 4 MESI DI CARCERE. A QUESTI VANNO AGGIUNTI ALTRI 2 ANNI E 10 MESI PER TRE DIVERSE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO E FALSO IN CERTIFICATO

Da www.lastampa.it

«Mimmo Lucano ha sempre agito seguendo il principio dell'accoglienza, ha sempre e solo salvato vite. Mimmo, so che sei innocente. Ogni anno in Italia vengono condannate centinaia di persone innocenti poi assolte. So che sarà così anche per te. Non mollare mai. Io ci sarò sempre».

Lo scrive su Twitter Roberto Saviano a proposito della sentenza del Tribunale di Locri che ha condannato l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere, raddoppiando la richiesta dei pubblici ministeri. Sui social sono diversi i messaggi di sostegno nei confronti dell’ex sindaco.

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA SU MIMMO LUCANO

«Solidarietà a Mimmo Lucano, i cittadini hanno tutto il diritto di commentare le sentenze, questa è fra le più luride di cui abbia memoria", scrive Sabina Guzzanti. Insieme a lei a incoraggiare Lucano è Fabio Fazio: «"Tieni duro. Per quanto a volte sia difficile da credere, alla fine i buoni vincono».

«13 anni di condanna a Mimmo Lucano per fraternità. Fiducia nella magistratura? No», twitta lo scrittore Erri De Luca.

In sostegno di Lucano anche le dichiarazioni di don Carmelo La Magra, il parroco che dopo cinque anni trascorsi nell'isola più a sud d'Italia ha salutato nelle scorse settimane la 'sua' Lampedusa.

«Stupisce che in un'Italia in cui tante volte la giustizia si fa desiderare per casi gravissimi, arrivino, invece, puntuali le sentenze per fatti che non dovrebbero essere condannati. Ovviamente sono per il rispetto delle sentenze e della magistratura, ma penso che il futuro e la verità daranno giustizia a Mimmo Lucano. Io sono assolutamente dalla sua parte».

