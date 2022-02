25 feb 2022 12:32

IL SITO DI VIRGINIA RAGGI? PEGGIO DI TRIPADVISOR. C’HA PURE LE RECENSIONI FINTE - ORE AGITATE IN CASA DELLA EX SINDACA TRA IL CASO EXPO, LO SCIOPERO DELLA FAME DEL MARITO E LA SCALATA AL M5S. L’UNICA COSA CHE NON SI MUOVE E’ IL SITO-FLOP - LANCIATO COME "RETE CULTURALE PER IL CIVISMO CITTADINO" CI SONO SOLO 22 MESSAGGI IN 100 GIORNI E TRE RECENSIONI FINTE…