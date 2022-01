DAGOREPORT

mario draghi ursula von der leyen

La situazione è brutta e pure confusa: se non vengono portati a Bruxelles degli stati di avanzamento del Pnrr, la seconda rata da circa 25 miliardi resterà natura morta. Le analisi delle grande banche, a partire da Jp Morgan, sono tutte allarmate per la situazione di stallo della politica italiana.

L’uscita pro-Quirinale di Draghi ha irritato tutti i partiti, indebolendo l’azione di governo. Oggi, sulla “Stampa”, perfino il mite Marcello Sorgi lo sbatte al muro. A questo punto: o Mariopio si dà una svegliata, smette di mediare su tutto per trovare il consenso necessario per traslocare al Quirinale e ritorna il premier decisionista di due mesi fa o è meglio che smammi a fare il nonno nel suo buen retiro in Umbria.

mario draghi ursula von der leyen 2

Il 12 gennaio si riunirà la segreteria del Pd, quindi il giorno dopo tocca alla direzione decidere il candidato. A seguire, il 14 si riunirà il centrodestra con Meloni, Salvini e metà di Forza Italia che non sanno come convincere Berlusconi a rinunciare ai sogni di gloria quirinalizia. Anche perché, una volta bocciato, il Banana non si trasformerà in king maker del centrodestra in quanto sia Meloni che Salvini si riprenderanno i loro voti e in mano a Silvio resteranno quelli di metà di forzisti fedeli che fanno capo a Tajani.

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

L’altra metà anti-berluscona di Forza Italia ha lanciato in campo, a mo’ di provocazione, il nome di Frattini, un tipino educato, ex maestro di sci, benvoluto da tutti che detesta da sempre il vice presidente del partito, Tajani. Intanto, Letta e Salvini si sono approcciati al telefono e hanno preso un appuntamento per il giorno dopo le loro direzioni.

Frattanto, qualcosa si muove sul Colle. E non sono scatoloni. Se i numeri della pandemia, come prefigurato dai virologi, prendono il volo e nella prossima settimana si innalzeranno a 400 mila contagiati giornalieri, parecchi esponenti di partiti diversi sarebbero pronti a firmare un appello a Sergio Mattarella affinché rimanga sul Colle per un altro anno. I segretari dei partiti seguiranno.

draghi berlusconi

Con la permanenza della Mummia Sicula che l’ha nominato, Draghi avrebbe maggior autorevolezza a guidare l’esecutivo. Come si è augurato l’altro giorno Macron, ringraziandoli. Contemporaneamente, sul Colle, consiglieri vicinissimi a Mattarella si stanno adoperando per convincerlo a restare in carica fino al voto politico del 2023.

sergio mattarella emmanuel macron mario draghi mario draghi sergio mattarella

draghi letta