SMACCO CAPITALE - DOPO IL NO AI GIOCHI DEL 2024, VIRGINIA RAGGI TORNA A FRIGNARE SULLE OLIMPIADI: “COMPLIMENTI A MILANO, MA ROMA NON POTEVA E NON PUÒ PERMETTERSELE CON 13 MILIARDI DI DEBITI” (LA SINDACA NON DICE NULLA SUI 177MILA POSTI DI LAVORO CHE AVREBBE PORTATO UN’OLIMPIADE A ROMA) - I GRILLINI, IN PIENA SINDROME TAFAZZISTA, ATTACCANO L’ALLEATO SALVINI: “ERA CONTRO I GIOCHI DI ROMA 2024” – VIDEO

Da repubblica.it

raggi

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha commentato all'agenzia Dire l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026: "I miei complimenti a Milano e Cortina. In tema di coerenza ribadisco che le due condizioni sono assolutamente diverse e quindi Roma non poteva e non può ancora permettersi un evento del genere, avendo 13 miliardi di debiti".

M5S ATTACCA SALVINI: "ERA CONTRO I GIOCHI ROMA 2024"

Giorgia Baroncini per il Giornale

"Noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina".

raggi

È quanto si legge sul Blog del MoVimento 5 Stelle all'indomani dell'assegnazione dei giochi olimpici 2026 a Milano-Cortina.

I grillini non ci stanno a passare per quelli sconfitti e così tirano fuori un post pubblicato da Matteo Salvini, in cui il leader della Lega critica la proposta delle Olimpiadi 2024 a Roma. "Bene, ecco le parole di Salvini in un post del 2016 - continua lo spiegone stellato -: 'Renzi propone le OLIMPIADI A ROMA nel 2024. Per me è una FOLLIA, sarebbe l'Olimpiade dello Spreco. Sarebbe utile che il fenomeno di Firenze pensasse alle migliaia di società sportive dilettantistiche italiane, che fanno fare sport a tantissimi bambini e che rischiano di chiudere per colpa dello Stato, invece di fantasticare su improbabili Olimpiadi. Senza contare tutti i debiti e gli sprechi del passato e del presente. Tirino fuori i soldi per sistemare strade, scuole e ospedali. E poi ripensino alle Olimpiadi.... Siete d'accordo con me o con Renzi?'".

VIRGINIA RAGGI BY OSHO

raggi

"Nel progetto romano del Coni - prosegue il post - la stima dei costi da sostenere era di circa 5,3 miliardi di euro. Di questi investimenti tra CIO, sponsor e merchandising sapete quanto sarebbe stato recuperato secondo il prospetto finanziario realizzato? Solamente 3,2 miliardi. In pratica c'erano altri 2 miliardi di euro che sarebbero stati pagati dai romani! A questi, inoltre, andavano aggiunte altre spese non conteggiate che doveva sostenere sempre il Comune".

salvini tweet

"Per quale fine? - continuano i pentastellati - Parliamo di un comune, quello di Roma, che si ritrovava sulle spalle già 11 miliardi di debito lasciato in eredità dalle precedenti amministrazioni. Insomma, agli 11 miliardi ne sarebbero stati aggiunti almeno altri 2 di scoperto. Ribadiamo: soldi a carico degli italiani. Vi sembra normale? A noi no! Saremmo dovuti essere davvero dei folli ad accettare la candidatura per il 2024".

"Anche la Lega si scagliò, contro l’idea dell’allora presidente del consiglio Matteo Renzi. Ma oggi i giornali si dimenticano di questo piccolo particolare e attaccano solo il MoVimento", sottolineano dal blog.

salvini

Mentre, come ricorda Repubblica, il Blog delle Stelle rivendicava la bontà del suo "no" alle olimpiadi di Roma, la pagina ufficiale del movimento della Lombardia inneggiava a quelle di Milano-Cortina. Il post esaltava l'assegnazione dei giochi invernali, etichettandola come una vittoria del M5S. Ma qualcosa deve essere andato storto visto che il messaggio è stato subito dopo rimosso dai social.

MATTEO SALVINI raggi