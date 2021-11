LA SMENTITA DI CLAUDIO CONTESSA, CAPO (DIMISSIONARIO) DELL’UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: “NON CORRISPONDE AL VERO CHE LE MIE DIMISSIONI SAREBBERO AVVENUTE A SEGUITO DI SCONTRI CON IL MINISTRO. LE MIE DIMISSIONI ERANO STATE PRESENTATE GIÀ VENERDÌ, PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI”

claudio contessa

1 - FLASH! - CLAUDIO CONTESSA, CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, SI È DIMESSO DOPO UNA LITE FURIBONDA CON IL MINISTRO ROBERTO CINGOLANI - A QUANTO PARE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI È ARRIVATO UN TESTO DELLA DIRETTIVA SULLE PLASTICHE MONOUSO COMPLETAMENTE DIVERSO RISPETTO A QUELLO CHE IL MINISTRO VOLEVA. COSÌ STAMATTINA CINGOLANI L’HA CONVOCATO E DOPO LO SCAZZO HA OTTENUTO LE SUE DIMISSIONI

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/flash-claudio-contessa-capo-dell-rsquo-ufficio-legislativo-ministero-288851.htm

ROBERTO cingolani

2 - LA SMENTITA DI CLAUDIO CONTESSA

Riceviamo e pubblichiamo:

Spett.le Direttore Roberto D’Agostino,

sul vostro Sito www.dagospia.com è comparsa nella giornata di ieri (8/11/2021, ore 18.03) una notizia “FLASH” in cui si dava notizia delle mie dimissioni da Capo Ufficio Legislativo del MiTE, riferendo che le stesse sarebbero state presentate nella giornata di ieri, dopo una “lite furibonda” con il Ministro Cingolani il quale mi avrebbe convocato nella mattinata di ieri, ottenendo le mie dimissioni, poiché sarebbe arrivato in Consiglio dei ministri un testo normativo "completamente diverso rispetto a quello che il Ministro voleva”.

claudio contessa

La notizia “FLASH” in questione riporta informazioni non veritiere e gravemente lesive della mia dignità personale e professionale, per le quali mi riservo di agire in ogni sede competente.

Per il momento mi limito a segnalare, ai sensi della normativa inerente il diritto/dovere di rettifica (in particolare: l. 47/1948, art. 8), quanto segue:

ROBERTO CINGOLANI

i)non corrisponde al vero che le mie dimissioni sarebbero avvenute a seguito di scontri con il Ministro e su pressioni di quest’ultimo, come è stato chiarito con una nota ufficiale del MiTE il quale ha smentito “nel modo più categorico” tale circostanza (all. 1);

ii)non corrisponde al vero che avrei presentato le mie dimissioni nella giornata di ieri, dopo essere stato convocato in mattinata dal Ministro Cingolani. Al contrario, le stesse erano state già da me presentate nella giornata di venerdì, per motivi personali e familiari.

claudio contessa 1

Inoltre, secondo quanto a me noto, il Ministro Cingolani si trova a Glasgow già dalla sera di giovedì scorso e nella giornata di ieri si trovava ancora nella città scozzese per la “Cop26”: l’incontro da voi riferito, che avrebbe avuto luogo nella mattinata di ieri, non è mai avvenuto e non sarebbe potuto avvenire (fra l’altro) poiché il Ministro si trovava all’estero e perché io non ero più al Ministero ormai da alcuni giorni.

Vi chiedo quindi di rettificare le notizie non veritiere da voi riportate.

Claudio Contessa

3 - GOVERNO: CONTESSA LASCIA INCARICO AL MITE, MOTIVI PERSONALI ERA CAPO UFFICIO LEGISLATIVO, NO SCONTRI CON CINGOLANI

ROBERTO CINGOLANI

(ANSA) - Il ministero della Transizione ecologica smentisce nel modo piu' categorico le indiscrezioni di stampa sui presunti scontri tra il presidente Claudio Contessa e il ministro Roberto Cingolani, che ne avrebbe preteso le dimissioni.

Il presidente Contessa, viene spiegato, si e' dimesso dall'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero nella giornata di venerdi', comunicandolo al Ministro e al suo Capo di Gabinetto, per motivi personali e familiari.

4 - MITE, CONTESSA (CAPO LEGISLATIVO) PRESENTA DIMISSIONI

(Public Policy) - Il capo ufficio legislativo del ministero della Transizione ecologica, Claudio Contessa, ha presentato le dimissioni dal proprio incarico. È quanto apprende Public Policy. 08/11/2021 11:38