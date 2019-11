9 nov 2019 09:41

IL SOCCORSO DEGLI “ANTIRENZI” PER IL GOVERNO CONTE - SONO IN ARRIVO I "RESPONSABILI" PER STABILIZZARE LA MAGGIORANZA. HANNO RESPINTO LE LUSINGHE DEL MATTEO DI RIGNANO PERCHÉ CONSIDERANO ITALIA VIVA UN PARTITO CHE "DESTABILIZZA" IL GOVERNO. IL PIANO, FINORA TENUTO SEGRETO, È DI RADUNARE ALMENO UNA VENTINA TRA DEPUTATI E SENATORI: SI PARLA DI ARRIVI DA FORZA ITALIA, DAL MISTO E DALLE AUTONOMIE...