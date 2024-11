SOCCORSO NERO PER FITTO E URSULA – I NAZISTELLI DI AFD ANNUNCIANO CHE VOTERANNO RAFFAELE FITTO COME VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IN CASO DI BOCCIATURA DA PARTE DEI SOCIALISTI – SULLA NOMINA DELL’ITALIANO, CHE STA AFFRONTANDO IL TEST DELL’EUROPARLAMENTO, SI STA CREANDO IL CAOS – L’EX GOVERNATORE DELLA PUGLIA DOPO UN DISCORSO DA TURBO-DEMOCRISTIANO RISPONDE I VERDI: “SE LE SEMBRO UN FASCISTA, FACCIA LEI. A ME SEMBRA CHE SIANO TEMI E ARGOMENTI LONTANISSIMI DALLA REALTÀ”

AFD,SINISTRA VUOLE BOCCIARE FITTO,LO SOSTERREMO CON IL PPE

(ANSA) - "Il cordone sanitario cadrà di nuovo? Le fazioni di sinistra vogliono bocciare il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto. Il Ppe probabilmente voterà quindi Fitto insieme all'AfD, i cui voti sono necessari. La maggioranza di destra è il futuro". Lo scrive su X l'eurodeputato dell'AfD, Alexander Jungbluth.

FITTO, GARANTISCO PER IL MIO RUOLO INDIPENDENZA E EQUIDISTANZA

(ANSA) - "Posso dire che il mio ruolo sarà di indipendenza e equidistanza con tutti gli stati membri, conosco bene il codice di condotta e le posso assicurare che per quanto mi riguarda la serietà nel mantenere gli impegni è garantita".

Lo ha detto il candidato alla vicepresidenza esecutiva della Commissione europea, Raffaele Fitto durante la sua audizione al Parlamento europea rispondendo ad una domanda del gruppo dei Socialisti e Democratici. "La presidente von der Leyen ha chiesto la collegialità di tutte le decisioni e io sono pronto a prendere un impiego sul fronte della collegialità e della condivisione. So bene che il mio sarà diverso da quanto fatto finora. Essere parlamentare europeo vuol dire essere rappresentante di una parte, essere ministro vuol dire rappresentare un Paese, essere un commissario vuol dire rappresentare l'Ue", ha aggiunto Fitto.

FITTO, MI SONO SEMPRE IMPEGNATO A DIFESA DELLO STATO DI DIRITTO

(ANSA) - "Ho citato la Dc, mio primo partito: poi l'Italia ha vissuto grandi cambiamenti, avrei riempito molte pagine se avessi indicato tutti gli altri miei passaggi". Lo ha detto il commissario designato Raffaele Fitto nel corso della sua audizione al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda dei Verdi.

"Oggi rappresento la Commissione: ho partecipato al dialogo sullo stato di diritto, come ministro affari europei. Articolo due del Trattato dice che lo Stato di diritto è fondante: mi vedo d'accordo e prendo l'impegno a tutelare quelle indicazioni"

FITTO A EURODEPUTATA VERDE, 'LE SEMBRO UN FASCISTA? '

(ANSA) - "Se le sembro un fascista, faccia lei...". Lo ha detto il commissario designato Raffaele Fitto nel corso della sua audizione al Parlamento europeo rispondendo all'intervento di una eurodeputata Verde molto polemico nei confronti della sua storia politica.

FITTO, POLITICHE DI COESIONE PER LOTTARE CONTRO LO SPOPOLAMENTO

(ANSA) - "Abbiamo un problema di spopolamento nelle isole e nelle aree rurali: servono politiche su misura per rafforzare il diritto ai giovani di restare nei loro luoghi: ci sono degli importanti riferimenti nel rapporto Letta ripresi dalla lettera di Ursula Von der Leyen su questo tema. Abbiamo bisogno di intervenire con politiche specifiche in questi territori". Lo ha detto il commissario designato Raffaele Fitto nel corso della sua audizione al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda dei Patrioti.

FITTO, PER LA PRIMA VOLTA VICEPRESIDENTE AVRÀ INCARICO COESIONE

(ANSA) - "Agirò sempre e soltanto nell'interesse della nostra unione e dei nostri cittadini, per la prima volta un vicepresidente esecutivo riceve un incarico per la coesione questo dimostra quanto sarà importante la politica coesione in questo mandato". Lo ha detto il candidato alla vicepresidenza esecutiva della Commissione europea, Raffaele Fitto durante la sua audizione al Parlamento europea.

"La politica di coesione sta al cuore dell'integrazione europea, gioca un ruolo fondamentale per ridurre le disparità tra territori e regioni, i nostri cittadini sono al centro di questa politica.

Lo sviluppo demografico dell'Europa è una grande sfide che dobbiamo affrontare insieme", ha spiegato Fitto "Lavorerò anche sulla questione della casa in collaborazione con il nuovo commssario, sarà un altro lavoro fondamentale", ha concluso Fitto.

UE: FITTO, 'NON SONO FASCISTA, TEMA LONTANISSIMO DA REALTA''

(Adnkronos) - Il vicepresidente esecutivo in pectore della Commissione Europea Raffaele Fitto, attaccato da un'eurodeputata spagnola dei Verdi/Ale in audizione alla commissione Regi, risponde di non essere affatto "un fascista" e spiega di aver incontrato l'eurodeputata ecologista Cristina Guarda, che non ha potuto partecipare all'audizione di oggi perché è in maternità (il Parlamento le ha negato la possibilità di intervenire in remoto).

Ana Miranda Paz, del Bloque Nacionalista Gallego (partito nazionalista galiziano di sinistra, gruppo Verdi/Ale), nella sua domanda durante l'audizione in corso a Bruxelles, ha definito la carriera politica di Fitto come una "traiettoria di connivenza con il fascismo".

Lo ha anche accusato, tra l'altro, di essere un esempio di "estrema destra ripulita", nonché di essere un "simbolo" del "riciclaggio" dell'estrema destra. "La ringrazio molto - ha detto Fitto, ottenendo qualche applauso - per il suo intervento molto costruttivo e rispettoso. E' molto importante chiarire alcune cose: se le do l'idea di un fascista, non lo so, faccia lei.

A me sembra che siano temi e argomenti lontanissimi da qualsiasi ipotesi reale. Visto che lei chiama in causa l'onorevole Guarda e attribuisce alla mia azione un fatto grave perché abbiamo escluso l'onorevole Cristina Guarda", non consentirle di partecipare in remoto "non è una mia scelta, come lei sa. Però le dico di più: ho contattato l'onorevole Guarda e ho avuto un incontro da remoto con lei, parlando dei temi di cui ci stiamo occupando oggi".

"Glielo dico - ha continuato - perché è evidente che il tema del rispetto, per quanto mi riguarda, è alla base di qualsiasi rapporto. Nonostante tante cose che lei ha detto, che sinceramente per quanto mi riguarda sono totalmente lontane dalla realtà, e nonostante possa apparire veramente difficile trovare punti di convergenza, io invece testardamente le dico che, se sarò confermato, ci vedremo a discutere insieme, per cercare, non sarà facile ma lo faremo, insieme di trovare qualche punto di convergenza nell'interesse comune", ha concluso. Guarda è membro supplente della Regi; Ana Miranda Paz siede nella commissione Pesca.

