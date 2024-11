7 nov 2024 12:55

I SOCIALISTI AFFILANO LE LAME CONTRO RAFFAELE FITTO: “NON DEVE ESSERE VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE” – IL LEADER FRANCESE DEL PARTITO, RAFAEL GLUCKSMANN, RIFILA UN CEFFONE PREVENTIVO AL COMMISSARIO ITALIANO DESIGNATO, CHE LA PROSSIMA SETTIMANA DOVRÀ SUPERARE L’ESAME DEL PARLAMENTO: “IL MIO GRUPPO NON HA CAMBIATO POSIZIONE. L'ALLEANZA CHE HA SOSTENUTO VON DER LEYEN A LUGLIO NON INCLUDE ECR E NON C'È MOTIVO DI DARGLI UNA VICEPRESIDENZA. SE POI VON DER LEYEN E MELONI HANNO FATTO UN NEGOZIATO PARALLELO, CHE CE LO DICANO, MA SE VUOLE CONTARE SULLA MAGGIORANZA CHE L'HA SOSTENUTA A LUGLIO, GLI ACCORDI SONO QUELLI DI LUGLIO…”