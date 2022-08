SOGNANDO IL 3% – TRA I PARTITINI CHE SGOMITANO IN FONDO AI SONDAGGI, HA OTTIME POSSIBILITA' DI SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO "ITALEXIT" DI PARAGONE – A SINISTRA C'È LA CORSA ALLE FIRME DI UNIONE POPOLARE GUIDATA DAL “MASANIELLO” DE MAGISTRIS – DIFFICILE VEDERE IN PARLAMENTO ANTONIO INGROIA, CHE S’È REINVENTATO SOVRANISTA-COMUNISTA CONTRO LA NATO, CONTRO L'EURO, CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE…

Estratto dall'articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Gianluigi Paragone

È la famosa categoria "altri", quella che spesso i sondaggisti mettono in fondo alla lista dei risultati e dentro c'è un po' di tutto. Anche chi, però, ambisce a raggiungere l'agognata quota del 3 per cento, che dà diritto ad una rappresentanza parlamentare.

La formazione che più si avvicina all'obiettivo, perlomeno sempre secondo le rilevazioni, è Italexit. Quotata dal 2 al 4 per cento, la creatura del senatore e giornalista Gianluigi Paragone - fu direttore della Padania , quotidiano della vecchia Lega Nord chiuso da Matteo Salvini - vive un momento di trepidazione dovuto alla necessaria raccolta delle firme. [...]

le immagini di che guevara sulla scrivania di luigi de magistris

Sempre sul fronte sovranista, ma spostato più a "sinistra", c'è Italia sovrana e popolare. Tra i promotori ci sono Partito comunista, Patria socialista, Ancora Italia, Riconquistare l'Italia, Azione Civile di Antonio Ingroia e la ex leghista Francesca Donato. Il tentativo è quello di unificare battaglie in comune tra mondi altrimenti distanti: contro la Nato, contro l'euro, contro l'obbligo vaccinale e il Green pass. Lo slogan, anzi il nome originario, era Uniti per la costituzione. [...]

GINA LOLLOBRIGIDA E ANTONINO INGROIA

A sinistra-sinistra c'è la corsa alle firme anche di Unione popolare, promossa da Rifondazione comunista e Potere al popolo, guidata da Luigi De Magistris, il cui nome è stato apposto nel simbolo assieme all'arcobaleno pacifista. Oltre 600 banchetti in tutta Italia e alcune candidature già pronte: gli storici Piero Bevilacqua e Angelo d'Orsi, la giornalista del Tg2 Chiara Prato, la ex assessora della giunta Raggi a Roma Pinuccia Montanari. Tra le proposte: salario minimo a 10 euro l'ora e blocco del costo delle bollette. L'ex sindaco di Napoli potrebbe candidarsi nel collegio della sua città ma pure in Calabria, dove lo scorso anno, in solitaria, aveva preso il 16 per cento come candidato presidente

CHIARA PRATO

antonio ingroia LUIGI DE MAGISTRIS BACIA L AMPOLLA CON IL SANGUE DI SAN GENNARO luigi de magistris in versione che guevara gianluigi paragone con i tassisti davanti a palazzo chigi