“SALVINI È IN CAMPAGNA ELETTORALE. LAVORA PER FAR PRENDERE ALLA LEGA UN VOTO IN PIÙ DEGLI AVVERSARI” – GIORGIA MELONI TACE E NON RISPONDE A MATTEO SALVINI CHE DAL PALCO LE HA RICORDATO CHE LA LEADERSHIP DELLA “DRAGHETTA” NON È COSÌ SCONTATA. MA DA FDI GLI RICORDANO IL FANTOMATICO PATTO DELLA COALIZIONE CHE È EVIDENTEMENTE UNO SPECCHIETTO PER GLI ALLOCCONI: “IL NOME DEL LEADER DEL PARTITO CHE RACCOGLIERÀ PIÙ VOTI, COME DA ACCORDI RAGGIUNTI CON I NOSTRI ALLEATI, SARÀ PROPOSTO AL PRESIDENTE…”