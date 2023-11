SOGNO O SONDAGGIO? - IN ASSENZA DI UN'OPPOSIZIONE, FRATELLI D'ITALIA VELEGGIA TRANQUILLA AL SOLITO 30%, SENZA GUADAGNARE TERRENO - GLI ALLEATI DI GOVERNO ROSICCHIANO QUALCHE PUNTO PERCENTUALE: LA LEGA CRESCE DELLO 0.5% (E SI PIAZZA AL 9.3%), MENTRE FORZA ITALIA SALE DELLO 0.2%, ATTESTANDOSI AL 7.4% - IL PD RIMANE STABILE AL 19.3% E IL MOVIMENTO 5 STELLE CALA DELLO 0.5%, RAGGIUNGENDO IL 15.75%

A più di un anno dalle elezioni politiche, il partito della premier Giorgia Meloni rimane sotto il 30% stabile rispetto alla scorsa settimana. Salgono però gli alleati, Lega e Forza Italia mentre l’ultima Supermedia di Agi/Youtrend rileva un calo dei partiti di opposizione.

Fratelli d’Italia appunto si piazza al 29 per cento, senza perdite o guadagni. A poter festeggiare invece sono i suoi compagni di maggioranza. Mentre i berlusconiani segnano un aumento dello 0,2 per cento e toccano il 7,4 per cento, anche la Lega registra un miglioramento, con un rialzo dello 0,5 per cento, e raggiunge il 9,3 per cento nella settimana di preparazione all’evento delle destre europee domenica a Firenze organizzato dal leader e vice premier Salvini.

Altra storia nelle opposizioni. Minima la flessione dello 0,1 per cento, questa settimana, per il Partito democratico che ora si attesta al 19,3 per cento. Maggiori le perdite invece per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cala dello 0,5 per cento raggiungendo il 15,75 per cento. [...]

