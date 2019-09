SOGNO O SONDAGGIO? - LA GHISLERI LANCIA LA BOMBA CONTRO SALVINI: “HA PERSO 4 PUNTI DI GRADIMENTO ED È STATO SUPERATO DA GIUSEPPE CONTE” - IL PREMIER CON LA POCHETTE PIACE AL 41,2% DEGLI ITALIANI, IL CAPITONE AL 37,8. GLI ITALIANI NON HANNO APPREZZATO LA ROTTURA CON I GRILLINI: DA AGOSTO HA PERSO 8 PUNTI

A Tagada, il programma di approfondimento politico in onda nel pomeriggio su La7, nel giorno della fiducia alla Camera, Alessandra Ghisleri illustra gli ultimi sondaggi sul gradimento dei principali leader politici: "Giuseppe Conte cresce nel gradimento, cala Matteo Salvini", premette tranchant la presidente di Euromedia Resarch.

Le cifre sono nette. Il premier sale di 4,1 rispetto all'ultima rilevazione di agosto e si attesta su una percentuale di gradimento del 41,2. Il leader della Lega invece galleggia a un 37.8 per cento, in discesa da agosto addirittura di otto punto. Alessandra Ghisleri sostiene che la gente non ha capito bene il motivo della crisi. "Prima della crisi era l'uomo più ammirato, subito dopo è calato". Come partito, la Lega resta il primo partito, ma in questo momento di coloro che stanno a guardare. Ovvero all'opposizione.

E poi aggiunge, ai microfoni di Tiziana Panella: "I decreti sicurezza hanno rilevato il maggiore consenso tra gli elettori M5S e addirittura una parte del Pd". Gli stessi decreti che - premier Conte lo ha confermato nel discorso in aula di poche ore fa - la nuova maggioranza giallorossa vuole smantellare. Insomma, resta una più che concreta possibilità che il nuovo governo si faccia del male da solo. E dunque, ben presto, i sondaggi potrebbero tornare a dare indicazioni differenti.

