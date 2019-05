SOGNO O SONDAGGIO? - LA LEGA CRESCE ANCORA E VOLA AL 32,2% - IL MOVIMENTO CINQUESTELLE PERDE ALTRO TERRENO E SCENDE AL 22,9% - L’INERZIA PORTA BENE AL PD: 21,9% - FORZA ITALIA AL 10,1 E FRATELLI D’ITALIA AL 5,1

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO COME BUD SPENCER E TERENCE HILL

Da https://www.liberoquotidiano.it

La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per cento (meno 0,2). E' quando emerge dal sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, illustrato in diretta nello studio di Serena Bortone.

salvini meloni e berlusconi in conferenza stampa

Perde anche il Partito democratico che passa dal 22,6 per cento al 21,9 (meno 0,7) e cala dello 0,1 per cento Forza Italia che ora si attesta al 10,1 per cento. Non benissimo anche Fratelli d'Italia che scende dal 5,4 per cento al 5,1 (meno 0,3).

In questo scenario, il giudizio sul governo è positivo per il 43 per cento degli italiani mentre il 35 per cento ha un'opinione negativa e il restante 22 per cento non indica. Rispetto alla fiducia nei leader, calano Matteo Salvini (che passa dal 50 al 49 per cento), Giuseppe Conte (dal 47 al 46 per cento) e Luigi Di Maio (dal 41 per cento al 39).