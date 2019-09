SOGNO O SONDAGGIO? – IL “PARTITO DI CONTE” VALE IL 21% DEI CONSENSI DEGLI ITALIANI. IL PREMIER CON LA POCHETTE PIACE AGLI ITALIANI E RISCUOTE PIÙ FIDUCIA DI MATTEO SALVINI: IL 43% CONTRO IL 41 - MA DITE A PD E 5 STELLE DI NON FESTEGGIARE TROPPO: QUASI LA METÀ DEGLI ELETTORI NON SI FIDA DEL GOVERNO GIALLO-ROSÉ. E RICORDIAMO TUTTI CHE FINE HA FATTO MONTI, INEBRIATO DAI SONDAGGI...

Silvio Buzzanca per www.repubblica.it

Giuseppe Conte riscuote più fiducia di Matteo Salvini e un suo partito potrebbe essere votato dal 21 per cento degli elettori. Il sondaggio EMG Acqua, realizzato per la trasmissione di Rai3 Agorà, rivela questa e altre cifre interessanti sulla conclusione della recente crisi di governo. A cominciare proprio da una possibile discesa in campo del premier con una sua formazione. I numeri di EMG Acqua dicono che il 6 per cento degli elettori lo voterebbe "sicuramente". Una percentuale che sale al 21 per cento contando anche quanti lo voterebbero solo "probabilmente".

Un risultato più che onorevole per Conte. Cui va aggiunto quel 43 per cento di italiani che ha fiducia in lui. Due punti in più del 41 per cento che si fida di Matteo Salvini. Seguono Giorgia Meloni, al 29 per cento, e Luigi Di Maio al 27 per cento. Nicola Zingaretti è al quinto posto con il 24 per cento e Berlusconi al 18 per cento. Uno schema che riflette le intenzioni di voto degli italiani. Se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito con il 33,3 per cento dei consensi, seguita dal Pd al 23 per cento. Poi verebbero il Movimento Cinque Stelle con il 19,7 per cento delle preferenze, Forza Italia al 7,8 per cento, Fratelli d'Italia con il 7 per cento. Più Europa arriverebbe al 2,6, La Sinistra all'1,8 per cento. Sommando i voti dei due raggruppamenti, si può notare come il centrodestra arrivi il 48,1 per cento, contro il 47,1 per cento del centrosinistra. Un solo punto di differenza.

EMG Acqua ha chiesto al suo campione anche un giudizio sul nuovo governo. Il 48 per cento degli elettori ha poco o per nulla fiducia nell'esecutivo appena varato. Solo il 30 per cento ha molta o abbastanza fiducia nel governo giallo-rosso. E il 58 per cento degli intervistati è convinto che la soluzione della crisi di governo agostano doveva essere il voto anticipato. La pensa diversamente, meglio formare un nuovo esecutivo, il 39 per cento. Una percentuale che sale al 78 tra gli elettori del Pd, contrario solo il 19 per cento.

Tra i sostenitori del M5s, la percentuale di chi avrebbe preferito andare alle urne arriva al 39 per cento, contro un 60 per cento che ritiene sia stato meglio dare vita al Conte 2. Il 45 per cento dei grillini ritiene sbagliata anche l'alleanza con il Pd. Il 63 per cento dei dem invece ne dà un giudizio positivo. Quanto alla collocazione politica del governo, EMG Acqua rileva che il 30 per cento degli elettori lo ritiene di sinistra, di centro-sinistra il 47 per cento. Solo il 10 lo colloca al centro.

