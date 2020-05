5 mag 2020 15:13

SOGNO O SONDAGGIO? – LA LEGA CONTINUA A ESSERE LA PRIMA FORZA POLITICA, MA PERDE UN ALTRO PUNTO PERCENTUALE E SCENDE AL 27,3% - IN CALO (DI POCO) ANCHE IL PD AL 20,2% – IL MOVIMENTO 5 STELLE RIPRENDE FOGA DOPO LE POLEMICHE SUL MES E ARRIVA AL 16, ANCHE SE LA MELONI STA PER ARRIVARE (14,9) – L’UNICA COSA CHE NON CAMBIA È LO SCARSO GRADIMENTO PER RENZI: ITALIA VIVA AL 3% SI FA SUPERARE STABILMENTE PURE DA SINISTRA ITALIANA… – VIDEO