SOGNO O SONDAGGIO? – IL PAESE SI SPACCA ANCHE SUL KARAOKE DI SALVINI E MELONI: PER IL 44% DEGLI ITALIANI È STATO “UNA BRUTTA SCIVOLATA”, MENTRE IL 40% RITIENE CHE NON CI FOSSE NULLA DI MALE – ELLY SCHLEIN? IL 4”2% RITIENE CHE LA SINISTRATA MULTIGENDER POSSA ESSERE “UN’OPPORTUNITÀ DI RINASCITA PER IL PARTITO” – LA RILEVAZIONE DI PAGNONCELLI PER “DIMARTEDÌ”

È sempre tempo di sondaggi. E lo è ogni martedì sera a DiMartedì, nel segmento della trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7 dove sale in cattedra Nando Pagnoncelli, il sondaggista di Ipsos. […]

Si parte da un quesito tranchant: "Il governo Meloni è all'altezza della situazione?". Per il 42% no, per il 41% sì è la risposta del campione. Ma Pagnoncelli spiega che la risposta è orientata dall'appartenenza politica e "l'ago della bilancia lo fa la parte che si astiene".

[…] Si parla poi della festa di compleanno per i 50 anni di Matteo Salvini […]. E secondo il campione di Pagnoncelli, "il 44% ritiene che sia stata una brutta scivolata, meglio evitare"; mentre "il 40% ritiene che non ci fosse nulla di male. Il 16% non si è espresso" […]

Per ultima […] Elly Schlein, la segretaria del Pd. E si scopre un poco a sorpresa che per il 42% del campione rappresenta un'opportunità di rinascita per il partito, mentre per il 31% è una leadership che durerà poco. Il 27%, infine, non sa o non indica.

