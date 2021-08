SOGNO O SONDAGGIO? – CON PAUSA DI AGOSTO E IL DIBATTITO POLITICO IN FERIE, I CONSENSI DEI PARTITI RIMANGONO PRATICAMENTE SEMPRE UGUALI: “FRATELLI D’ITALIA” È SEMPRE IN TESTA, STABILE AL 20,6%, SEGUE LA LEGA AL 19,8 (-0,5%) E POI IL PD AL 19,1% (+0,1) - CHE NE PENSANO GLI ITALIANI DELLA QUESTIONE AFGHANA? UN TERZO CRITICA IL RITIRO, MA PER 3 SU 10 GLI AMERICANI NON SAREBBERO MAI DOVUTI INTERVENIRE. E SOLO IL 10% È A FAVORE DEL RICONOSCIMENTO DEL GOVERNO DEI TALEBANI (AVVISATE CONTE)

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Alla vigilia della ripresa dell'attività politica dopo la pausa agostana, Fdi è il primo partito al 20,6% stabile rispetto all'ultima rilevazione del 2 agosto. Segue la Lega al 19,8% (-0,5 rispetto al 2 agosto) e poi il Pd al 19,1% (+0,1).

E' quanto emerge dal sondaggio di Swg che segnala una crescita di M5s guidato da Giuseppe Conte al 16,3% (+0,8). Cresce al 7% Fi (+0,2) mentre Azione cala al 3,7% (-0,2) staccando Sinistra Italiana stabile al 2,7%. Mdp-Art.1 e' al ferma al 2,3 mentre guadagna uno 0,2 Italia Viva al 2,4. Più Europa è al 2%, i Verdi all'1,6 e Coraggio Italia all'1.

NOTA INFORMATIVA Valori percentuali. Indagine condotta con tecnica CATI CAMI CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 25 e il 30 agosto 2021.

IL RADAR DI SWG - 23-29 AGOSTO 2021

Da "Swg"

1 - LA QUESTIONE AFGHANA

La presa del potere dei Talebani a Kabul ha aperto molti fronti di discussione sui diversi aspetti di questo pluriennale conflitto. Dato il rilievo che l’Afghanistan ha assunto nell’opinione pubblica, si e cercato di analizzare le valutazioni degli italiani al riguardo.

Innanzitutto sulle modalita e i tempi del ritiro delle truppe alleate. Una larga maggioranza degli italiani li ritiene sbagliati e quindi non concorda con la spiegazione fornita dalle autorita americane. Una parte consistente di questa maggioranza ritiene addirittura che non ci sarebbe dovuto essere nessun intervento sul territorio afghano.

Cosa occorre fare a questo punto? Nell’opinione pubblica prevale, seppure di poco, il rifiuto a dialogare con il regime talebano, posizione particolarmente diffusa nell’elettorato di centrodestra. Esaminando nel dettaglio, soltanto il 10% sostiene il pieno riconoscimento del governo talebano, 4 su 10 caldeggiano pressioni attraverso delle sanzioni e il 17% e per un nuovo intervento militare. Molti pero si rendono conto della complessita della situazione e non sanno indicare quale dovrebbe essere l’opzione migliore.

Il dramma dei profughi apre il confronto sull’accoglienza nei Paesi europei per chi fugge dall’Afghanistan. Su questo punto gli italiani si dividono, al momento, in parti uguali tra chi auspica un’ampia apertura all’arrivo dei profughi e chi invece preferisce un atteggiamento di limitazione per paura di eccessivi arrivi in Italia.

2 - LA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA

Gli italiani si dividono grossomodo a meta tra chi ritiene problematico il tema della sicurezza personale e chi invece lo considera una questione marginale nella vita quotidiana. Il 51% si sente a rischio nella zona in cui vive e una quota simile sostiene che gli episodi di criminalita siano in crescita, nonostante le statistiche divulgate dalle forze dell’ordine dicano il contrario.

La percezione della gravita del problema della criminalita aveva registrato un picco negli anni 2014-2016, dopodiche e calata progressivamente fino al 2020, quando la quota di chi indicava un incremento degli episodi criminali era diminuita di 20 punti percentuali rispetto a 4 anni prima. Nel 2021 registriamo invece un’inversione del trend, con una crescita (+4) rispetto all’anno precedente.

Questo aumento della tensione sul fronte della sicurezza pero non e dovuto a un calo della fiducia nelle forze dell’ordine, il cui gradimento rimane molto alto tra la popolazione. E non si coglie nemmeno una maggiore richiesta di soluzioni dure, repressive, esigenza che era emersa in maniera piu diffusa in passato, in particolare nel 2015. Le motivazioni di questo senso di insicurezza sono quindi piu complesse e profonde, legate a molteplici fattori.

3 - LA PROSPETTIVA DELL’ALLARGAMENTO DELL’UE

Tra i tanti nodi da risolvere per quanto riguarda il futuro dell’UE c’e anche quello dell’allargamento a nuovi membri. Archiviata, almeno per il momento, la questione dell’entrata della Turchia, i riflettori europei sono ora posizionati sui Paesi dell’area balcanica e su due Paesi dell’ex-Unione Sovietica, Ucraina e Moldavia.

Le voci favorevoli all’apertura a nuovi Paesi sono ancora in minoranza, tuttavia risultano in crescita rispetto a 10 anni fa. Non vengono fatte molte distinzioni tra i Paesi candidati, anche se l’Ucraina ottiene l’approvazione maggiore, mentre sulla Serbia si contano le riserve piu numerose.

A confronto del 2011, appare evidente come la conformazione con 27 Paesi sia stata in gran parte assimilata e ci siano ora meno resistenze a un ulteriore ampliamento. Ma cresce anche la quota di quanti, il 20%, non si identifica con nessuna versione dell’Europa.

