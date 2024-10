SOGNO O SONDAGGIO? – CON L’OPPOSIZIONE TROPPO IMPEGNATA A LITIGARE, FRATELLI D’ITALIA RIMANE STABILMENTE IL PRIMO PARTITO CON IL 29,5% DEI CONSENSI (CON UN LIEVE CALO DELLO 0,3%). IL PD ROSICCHIA QUALCHE DECIMALE E ARRIVA AL 22,7% - GLI SCAZZI TRA RENZI E CONTE PENALIZZANO M5S E ITALIA VIVA: I GRILLINI CALANO ALL’11,4%, IL PARTITO DI MATTEONZO ARRIVA AL 2,2%. TRA POCO, NON LO VOTANO PIÙ MANCO I PARENTI...

SONDAGGIO SWG - ORIENTAMENTI DI VOTO - 7 OTTOBRE 2024

(ANSA) - Se si andasse alle elezioni politiche Fdi otterrebbe il 29,5% con un calo dello 0,3% rispetto ai dati della scorsa settimana. In crescita di uno 0,3% invece il Pd al 22,7%. Il Movimento Cinque Stelle si attesterebbe all'11,4% con una flessione dello 0,4%.

E' quanto emerge dal sondaggio settimanale di Radar Swg. In base ai dati dell'istituto demoscopico Fi registra una crescita dello 0,4% attestandosi all'8,7%; In crescita, dello 0,1% anche la Lega con l'8,5% dei consensi. Scende dello 0,2% Avs (6,9%). In calo dello 0,2% anche Azione che otterrebbe il 2,8%; giù anche Italia Viva al 2,2% con meno 0,3% rispetto alla precedente rilevazione.

ELLY SCHLEIN GIORGIA MELONI

In crescita dello 0,2% +Europa (1,9%). All'1,1% Sud Chiama Nord, stesso dato della scorsa settimana, mentre Noi Moderati con l'1,1% cresce dello 0,1%. Stessa percentuale di Pace Terra e Dignità che registra una crescita dello 0.2%.

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione 2 - 7 ottobre 2024. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni. I dati da giugno a settembre si riferiscono alla media mensile.

matteo renzi in vacanza 1 foto di chi giuseppe conte in vacanza 1 foto di chi

GIUSEPPE CONTE E IL CAMPO LARGO CON RENZI - VIGNETTA BY ROLLI PER IL GIORNALONE - LA STAMPA MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE - MEME BY EMILIANO CARLI RENZI E CONTE - VIGNETTA BY ROLLI IL GIORNALONE - LA STAMPA SONDAGGIO SWG - ORIENTAMENTI DI VOTO - 7 OTTOBRE 2024