Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e sale al 20,7% scavalcando la Lega. Il partito di Matteo Salvini cede lo 0,3% e scende al 20,3%. Passo avanti del Partito Democratico che passa dal 18,6% al 18,8%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,6% e si attesta al 16,6%. Forza Italia cresce dello 0,2% e ora vale il 7%. Azione di Carlo Calenda arriva al 3,9% e Sinistra Italiana approda al 2,7%. Articolo 1 scende al 2,3% e Italia Viva di Matteo Renzi passa dal 2,3% al 2,1%.

2 - IL RADAR DI SWG - 21-27 GIUGNO 2021

LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI

L'importanza attribuita dai cittadini alle diverse tematiche muta nel tempo a seconda della situazione socio-economica che si delinea. La pandemia, nel 2020, ha sconvolto notevolmente la classifica delle preoccupazioni degli italiani, facendo crescere, ad esempio, il peso di temi come sanità e scuola e diminuendo in parte l'importanza data alle questioni ambientali. In questa fase si osserva un parziale rientro degli effetti del Covid-19 sulle priorità degli italiani.

Il tema del lavoro rimane al primo posto, incalzato da sanità e le prospettive per i giovani. Ma mentre occupazione e sviluppo economico si rivelano ora meno urgenti, dopo l'impennata durante la prima fase della pandemia nel 2020, si registra un incremento per la questione del fisco. Torna a crescere l'importanza assegnata alla tutela ambientale, mentre risultano in calo sicurezza e immigrazione.

Gli elettorati dei diversi partiti si distinguono per quanto riguarda le priorità: per i Leghisti al primo posto rimane l'immigrazione, mentre per i sostenitori della Meloni il tema più rilevante è il fisco. I Dem pongono l'accento sull'ambiente e per gli elettori M5S è la sanità ad essere la più rilevante.

LA PARTECIPAZIONE

È la speranza l'emozione più provata dalla maggioranza degli italiani nel momento di recarsi alle urne. Questo tipo di sentire è prevalente soprattutto tra i giovani adulti e tra gli anziani. Emerge inoltre un dato rilevante che riguarda i giovani 18-24enni: un quarto si avvicina all'appuntamento elettorale con interesse.

Gli elettorati dei quattro principali partiti hanno idee diverse riguardo alla partecipazione alle urne. Circa 8 elettori su 10 di di Lega, PD e MSS votano sempre e comunque, in ogni occasione elettorale. Al contrario, Fratelli d'Italia riesce ad intercettare e ad interessare maggiormente una fascia di elettori che, di volta in volta, decide se recarsi o no al voto.

Dai dati emergono inoltre diversità di vedute riguardo ad un ideale sistema di governo. Prevale, ma non in modo determinante, un sistema che contempli maggiore democrazia diretta. Questo tipo di approccio è sostenuto principalmente dagli elettori di Fdi e M5S. Al contrario, gli elettori della Lega propendono di più per un sistema che accentri i poteri su Governo e Premier mentre gli elettori PD sostengono la centralità del Parlamento. L'introduzione di meccanismi che contemplino la democrazia diretta è ritenuta opportuna, specialmente se applicata a dimensioni locali a livello di piccoli comuni o città.

LA RISTORAZIONE

Il percorso di normalizzazione e di superamento delle ansie legate all'emergenza pandemica passa anche da piccoli gesti quotidiani come, ad esempio, la scelta di andare a mangiare fuori casa. Nelle ultime settimane sono molti gli italiani che hanno approfittato dell'allentamento delle regole per concedersi una cena in compagnia. Sono soprattutto i giovani e chi sta vivendo in questo periodo emozioni positive ad avere scelto di uscire, mentre chi ha come pensieri dominanti la paura, la rabbia o la tristezza rimane più spesso a casa.

È soprattutto nei ristoranti delle grandi catene che la nuova esperienza appare migliore rispetto al passato, segno probabilmente di una maggiore capacità di rinnovarsi rispetto ai locali più tradizionali. Il new norma! della ristorazione parte da ciò che l'ha sempre caratterizzata: buona qualità del cibo e delle bevande, servizio accurato, accessibilità sono i tre elementi chiave che fanno crescere il desiderio di tornare in un locale. In questo contesto appare importante anche la capacità di essere riconoscibili, unici, ma anche di offrire ai propri frequentatori proposte differenziate capaci di rispondere a tutte le esigenze.

