(ANSA) - "Non la vedrei come misura strutturale, ora che abbiamo spinto le persone verso il mondo digitale restiamo nel digitale.

Dobbiamo valutare se siamo arrivati a quel punto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, parlando del cashback in audizione sulla Nadef in Parlamento. Riguardo al destino della misura, sospesa nel secondo semestre dell'anno, "dobbiamo vedere i costi e i benefici".

Franco, proroghiamo Superbonus,ma alla lunga non sostenibile

(ANSA) - "Il superbonus e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere prorogati", ma "dobbiamo ricordare che sono uno strumento molto costoso", "non sostenibile alla lunga": lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco.

Le costruzioni "sono un settore che va sostenuto, avendo a mente che non può crescere a dismisura e che questi interventi fanno onore per la finanza pubblica. Se ciascun italiano fa domanda, per 30 milioni di unità immobiliari l'effetto sui conti e sul debito è stratosferico".

Nadef: Franco, Pil terzo trimestre +2,2%, industria +1%

(ANSA) - Il governo stima che il terzo trimestre del 2021 si sia chiuso con una crescita del Pil del 2,2% e della produzione industriale di circa l'1%. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef in Parlamento. Alla fine dell'anno, ha ribadito, l'economia avrà recuperato i due terzi di quanto perso nel 2020.

Nadef: Franco, se pandemia riprendesse, numeri a rischio

(ANSA) - "Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove la pandemia riprendesse, i numeri sarebbero a rischio": lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco in audizione alle commissioni bilancio. "Il quadro tratteggiato è più probabile e realistico, ma una ripresa della pandemia metterebbe questi numeri a rischio", ha aggiunto.

Nadef: Franco, costo energia forte elemento incertezza

(ANSA) - L'aumento del costo dell'energia e il suo peso sull'inflazione è "uno degli elementi di incertezza più importanti" che grava sulla ripresa. Lo ha detto il ministro dell'economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef.

I previsori, ha spiegato, parlano di "un fenomeno in parte temporaneo" e i mercati si aspettano una riduzione "dopo i picchi invernali". Tuttavia, "il tema va monitorato e bisogna valutare se a livello nazionale o europeo ci siano modi per attenuare" l'impatto, ha aggiunto Franco.

Nadef: Franco, Pil +6% irripetibile,ma puntiamo a tassi alti

(ANSA) - Nella Nadef l'andamento delle spese inferiore previsto dal Def riflette per 5 miliardi la riprogrammazione delle spese del piano nazionale, alcune riprogrammate su anni successivi. E' una cosa buona perché queste spese ci aiuteranno a mantenere un tasso di crescita nel 2023 e 2024. Il 6% è irripetibile ma tassi di crescita più alti degli scorsi decenni è quello a cui dobbiamo puntare per gli anni 2023, 24, 25, 26": lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco in audizione alle commissioni bilancio.

Nadef:Franco,in 3 anni spazi per alleggerire carico fiscale

(ANSA) - Nel triennio 2022-2024 ci sono margini per intervenire sugli ammortizzatori sociali e "avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, spiegando in audizione sulla Nadef la differenza tra quadro tendenziale e programmatico. "Il gap tra i due saldi - ha aggiunto - dovrebbe consentirci nel triennio di recuperare gli effetti della pandemia".

Nadef: Franco, politica espansiva in '22-23,neutrale da 2024

(ANSA) - La politica di bilancio rimarrà espansiva finché il Pil e l'occupazione non avranno recuperato non solo la caduta ma anche la mancata crescita rispetto al 2019. Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Daniele Franco, spiegando in audizione sulla Nadef che si tratta di circa 11 punti. "Nel '22 e nel '23 la politica sarà dunque ancora espansiva, nel '24 riteniamo che la politica di bilancio possa tornare neutrale", ha aggiunto.

Nadef: Franco, debito punto debole, ma è sostenibile

(ANSA) - La dinamica del rapporto debito/Pil "è un punto debole perché il rapporto è molto elevato, e la pandemia ha peggiorato la situazione", ma "il nostro debito è pienamente sostenibile": lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione alle commissioni Bilancio. Franco ha spiegato che "abbiamo un'occasione che non avevamo da anni, di debito molto ampio ma con costo medio molto basso", ed è un'occasione "per abbatterlo il più rapidamente possibile".

Nadef: Franco, invertire secolare stagnazione

(ANSA) - "Dobbiamo invertire la secolare stagnazione" dell'economia, il Pnrr "può essere di grande aiuto, ma tutte le politiche devono essere mirate in quella direzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef.

"Quest'anno e l'anno prossimo avremo un recupero molto rapido. Ma il test vero non è quanto cresciamo quest'anno o il prossimo ma gli anni successivi, dobbiamo uscire dalla lunga fase di stagnazione della nostra economia", ha sottolineato, spiegando che i tassi occupazione sono in Italia più bassi di Francia e Germania e gli aumenti di produttività sono stati inferiori per un quarto di secolo.

Franco, regole Ue ci saranno comunque, deficit dovrà calare

(ANSA) - La politica di bilancio al momento è "attuata in regime di sospensione" del Patto di stabilità, "si sta aprendo il dibattito sul futuro delle regole ma comunque vada è verosimile che qualche regola ci sarà, più o meno stringente di prima", quindi "dobbiamo tenere a mente che il deficit deve scendere, l'avanzo primario deve tornare e bisogna ridurre il debito che libera risorse": lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco in audizione alle commissioni bilancio. "Dobbiamo tornare gradualmente verso una politica di bilancio più prudente", ha aggiunto.