E I SOLDI CHI LI METTE? - FLOP DELLA RACCOLTA FONDI 5STELLE PER LE EUROPEE: FINORA SOLO 50 MILA EURO - IL COMITATO ELETTORALE NEI GIORNI SCORSI HA CHIESTO PER EMAIL AGLI ELETTI IN CARICA ALLA CAMERA E AL SENATO DI VERSARE 1.500 EURO A TESTA MA NON TUTTI SONO D'ACCORDO, ANZI SEMBREREBBE CHE…

Dal “Fatto quotidiano”

davide casaleggio e luigi di maio a sum #03

C' è malumore tra i deputati e i senatori grillini. La campagna elettorale per le Europee stenta a partire per mancanza di fondi. Il comitato elettorale nei giorni scorsi ha chiesto per email agli eletti in carica alla Camera e al Senato di versare 1.500 euro a testa entro il 3 maggio. Se tutti i 326 parlamentari versassero la quota, si raggiungerebbero il mezzo milione. Ma non tutti sono d' accordo, anzi sembrerebbe che a non esserlo sia la maggioranza. Su 489mila euro che il comitato sperava di ottenere, ne sarebbero stati raccolti solo 50mila.

LUIGI DI MAIO E DAVIDE CASALEGGIO

"Donerò, ma non più di 500 euro al massimo, non ci sto a diktat calati dall' alto", ha dichiarato uno dei parlamentari ad Adnkronos. "Le restituzioni le facciamo, 300 euro a Rousseau le versiamo - ha riferito un' altra deputata - finanziamo gli eventi 'citylab' per l' Italia, abbiamo da poco sovvenzionato Italia 5 Stelle e ogni volta che ci sono elezioni - regionali prima, comunali nel mezzo ed europee poi - ci viene chiesto di metter mano al portafogli: ora basta". C' è pure chi propone di creare una fondazione come il Pd e chi, invece, dice "basta braccini corti" e accetta di buon grado la richiesta.