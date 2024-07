8 lug 2024 12:44

IL SOLLIEVO DI MACRON NELLO SCOPRIRE CHE NON È MICRON – "LE MONDE’’: SEBBENE L’ALLEANZA PRESIDENZIALE SIA FINITA, CONTRO OGNI ASPETTATIVA, DAVANTI AL RASSEMBLEMENT NATIONAL, LA SITUAZIONE IN FRANCIA È PIÙ CONFUSA CHE MAI: NESSUN SINGOLO SCHIERAMENTO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA (UNA SITUAZIONE SENZA PRECEDENTI) – CON 168 SEGGI, MACRON HA SALVATO L'ONORE MA DI PARLAMENTARI NE HA PERSI 80: NON GLI RESTA CHE ATTACCARSI ALLA SPERANZA CHE IL FRONTE POPOLARE DI MÉLENCHON SI "SPEZZI" PER COSTRUIRE UNA "MAGGIORANZA DI PROGETTO" CON I SOCIALISTI DI HOLLANDE-GLUCKSMAN…