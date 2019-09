SOLO E ROUSSEAU - JACOBONI E L’ISOLAMENTO DI CASALEGGIO E DI MAIO: “IL CONTECASALINO È UNA VARIABILE CHE AGISCE PER I FATTI SUOI. LA DOMANDA È: A CASALEGGIO STA BENE IL LORO STRAPOTERE? LA ROMANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO PASSA DA CONTE – QUALCUNO DA ROMA POTREBBE TENTARE DI SPEDIRE IN SOFFITTA ANCHE ROUSSEAU: OSSIA IL SIMBOLO MATERIALE DEL POTERE DEL FIGLIO DI GIANROBERTO SU UN MOVIMENTO CHE NON C’È PIÙ. A QUEL PUNTO, L’OSMOSI DEMOGRILLINA (M5S-PD) SAREBBE COMPIUTA...

È abbastanza chiaro, come voi sapete da mesi, che il ConteCasalino è ormai una variabile che agisce per i fatti suoi, anche rispetto a Casaleggio (sicuramente rispetto a Di Maio) La domanda successiva è: possibile che Casaleggio (e Di Maio) non reagiscano? — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 25, 2019

ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE BY LUGHINO

THREAD DI JACOPO JACOBONI SU TWITTER

È abbastanza chiaro, come voi sapete da mesi, che il ConteCasalino è ormai una variabile che agisce per i fatti suoi, anche rispetto a Casaleggio (sicuramente rispetto a Di Maio). La domanda successiva è: possibile che Casaleggio (e Di Maio) non reagiscano? È chiaro che qualcuno da Roma sta politicamente sparando addosso prima a Casaleggio, e poi a Di Maio.

conte casalino 1 davide casaleggio luigi di maio

I quali si stanno belli belli a far impallinare? Forse. Di Maio, con tutti i suoi limiti, a Casaleggio è stato leale (e è anche quello che ha portato i tanti poltronisti M5S al potere, alle presidenze, agli staff, eccetera). Altri, eufemismo, un po’ meno. La domanda è quindi: a Casaleggio sta bene lo strapotere ConteCasalino? Insomma, caro Davide, scetati, gli avrà sicuramente detto qualche suo amico.

davide casaleggio e luigi di maio a sum #03

LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE

La romanizzazione del Movimento NON passa da te, ma da Conte. Detto altrimenti: il prossimo passo è che te ti tolgono proprio dalle mani quel che resta del giocattolo Non mi stupirei se, presto i tardi, qualcuno da Roma tentasse di spedire in soffitta anche la piattaforma Rousseau: ossia il simbolo materiale del potere del figlio di Gianroberto su un Movimento che non c’è più. A quel punto, l’osmosi demogrillina (M5S-Pd) sarebbe compiuta

IL QUESITO ROUSSEAU PER IL GOVERNO CON IL PD IL QUESITO ROUSSEAU PER IL GOVERNO CON LA LEGA rousseau LUIGI DI MAIO E DAVIDE CASALEGGIO rousseau il sistema operativo luigi di maio davide casaleggio GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO luigi di maio davide casaleggio ROCCO CASALINO AL TAVOLO CON CONTE, MACRON E MERKEL di maio grillo casaleggio grillo di maio casaleggio rocco casalino giuseppe conte giuseppe conte esce dal senato con rocco casalino WEEKEND CON IL MORTO CASALINO CONTE DI MAIO giuseppe conte rocco casalino giuseppe conte con rocco casalino alla conferenza stampa