Chi torna in cattedra, chi si dovrà «cercare un lavoro», chi invece è pronto a lanciarsi nella campagna elettorale o aspetta di capire se ci sarà il suo nome nelle liste. Sono 13 i ministri e i sottosegretari che torneranno, per la maggior parte, alle attività sospese per entrare nel governo Draghi. Fa eccezione Roberto Cingolani: il ministro della Transizione ecologica ha lasciato la carica occupata in Leonardo e dovrà cercare altra occupazione.

Tornerà probabilmente a Londra Vittorio Colao che non ha nessuna intenzione di candidarsi. Riprenderà l'attività all'Università Milano-Bicocca il ministro Maria Cristina Messa, specialità in Medicina nucleare e professore ordinario di Diagnostica per immagini. Lo stesso farà Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale, mentre Luciana Lamorgese rientrerà al Consiglio di Stato. A Palazzo Spada tornerà anche il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli.

