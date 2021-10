SONO DOLORI PER BIDEN: ARRIVA IL SOCCORSO RUSSO ALLA CINA - PUTIN RINFORZA L’ASSE CON XI JINPING E SI SCHIERA APERTAMENTE CON PECHINO SULLA SOVRANITÀ DI TAIWAN, SU CUI SI AGITANO VENTI DI GUERRA CON L’AMERICA. IL MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV: “LA VEDIAMO COME PARTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE. QUESTA È LA PREMESSA SU CUI SI BASA LA NOSTRA POLITICA” - BIDEN CONTINUA A RIBADIRE L’IMPEGNO DEGLI USA VERSO L’ISOLA. MA AVRÀ IL CORAGGIO DI MANTENERLO DI FRONTE AL RISCHIO DI UNA GUERRA MONDIALE?

xi jinping taiwan

Luca Miele per “Avvenire”

L'entrata, a gamba tesa, è del ministro degli Esteri russo, Sergheij Lavrov: «Proprio come la stragrande maggioranza degli altri Paesi, la Russia vede Taiwan come parte della Repubblica popolare cinese. Questa è la premessa su cui si basa la nostra politica».

VLADIMIR PUTIN E XI JINPING

Niente dubbi o tentennamenti. Il messaggio di Mosca è chiaro: la Russia sta con la Cina. Un "assist" da Putin che arriva in un momento rovente, con i rapporti tra Pechino e l'isola "ribelle" mai così burrascosi. Da una parte ci sono le sempre più numerose invasioni da parte dei caccia cinesi dello spazio aereo di Taiwan e le parole bellicose del presidente cinese Xi Jinping che vuole una «completa riunificazione della madrepatria ».

Soldati di Taiwan

Dall'altra le reazioni, altrettanto veementi, di Taipei. L'ultima, in ordine di tempo, è arrivata appena due giorni fa. La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha assicurato che l'isola è sulla «prima linea di difesa della democrazia»: «Continueremo a rafforzare la nostra difesa nazionale e a mostrare la determinazione a difenderci per garantire che nessuno costringa Taiwan a seguire la strada che la Cina ha tracciato per noi».

xi jinping con la mimetica

Tsai ha poi lanciato un messaggio a Pechino. Taipei non è sola: «A Washington, Tokyo, Canberra e Bruxelles, Taiwan non è più un dossier marginale, con sempre più amici democratici disposti a difenderci ». In prima fila ci sono gli Stati Uniti. Washington ha ribadito l'impegno «solido come una roccia» verso Taiwan.

Tsai Ing-wen, presidente Taiwan

Impegno che si concretizza in un flusso costante di armi. Non solo. Nei giorni scorsi è stata confermata la presenza di un'unità di forze speciali e di un contingente di marine americani per addestrare i militari di Taipei. A rendere ancora più "caldo" il dossier Taiwan sono, poi, gli appetiti economici che si stringono attorno all'isola. La crisi legata al Covid, interrompendo la catena di approvvigionamento e cambiando la domanda del mercato, ha catapultato il mondo dentro qualcosa di inedito: la carenza di semiconduttori.

cina taiwan

Non certo qualcosa di irrilevante: automobili, computer, smartphone, lavatrici senza questi preziosi "cervelli" semplicemente non funzionerebbero. Una crisi che porta diritto a Taiwan: la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( Tsmc) è il più grande produttore di semiconduttori sul pianeta. Le aziende di mezzo mondo, a partire dai colossi Usa, fanno a gara per accaparrarsi gli indispensabili prodotti taiwanesi. Un conflitto aperto con la Cina non fermerebbe solo Taiwan. Ma il mondo intero.

