SOPRA LA PANDA LA CAPRA CAMPA. E MANGIA - A ROMA AL PEGGIO NON C'È MAI FINE: AL TRULLO, IN ZONA PORTUENSE ,UNA CAPRA È SALITA SU UNA PANDA PER RUMINARE DELLE FOGLIE DA UN ALBERO - DOPO LE PANTEGANE, I CINGHIALI E I GABBIANI GRANDI COME AEREI NATO CI MANCAVANO LE CAPRE IN GIRO PER LA CITTÀ - VIDEO

Da www.today.it

Dai topi ai gabbiani minacciosi, passando per i cinghiali che si addentrano nel centro abitato per rovistare tra i rifiuti, i cittadini di Roma sono ormai abituati ad avere a che fare con animali di ogni genere. Un problema non da poco, anche alla luce dei numerosi incidenti causati in particolare dai cinghiali, ma sui cui si riesce a sdrammatizzare, come nel caso dell'ultimo video che sta diventando virale sui social. Il filmato stavolta ha come protagonista una capra che, invece di pascolare nel verde delle campagne capitoline, ha preferito un menù differente.

Le immagini, che arrivano dal Trullo, nel quartiere Portuense, mostrano una Panda di colore blu parcheggiata sotto un albero. Nulla di strano, se non fosse per la presenza di una capra, salita sul tettuccio del veicolo per arrivare alle prelibate foglie della pianta, che altrimenti sarebbero state irraggiungibili. Ma la capra "furbetta" non è sola, con lei ci sono altre "compagne" di banchetto che, tra un muretto e il marciapiede, si accontentano delle foglie presenti in strada.

Una scena assurda che ha già spopolato sui social network, soprattutto tra gli abitanti di Roma, che non hanno perso tempo a proporre il gruppo di capre come nuovi giardinieri per tenere sotto controllo le aree verdi della Capitale.

