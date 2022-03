SOSIA O SON DESTO? - ANNA ZAFESOVA: “NON SOLO L'ULTIMA APPARIZIONE TELEVISIVA DI VLADIMIR PUTIN PARE PESANTEMENTE MANIPOLATA. MA LA HOSTESS PIÙ VICINA, UNA BIONDA CHE SORRIDE E ANNUISCE MENTRE ASCOLTA IL CAPO DEL CREMLINO MINACCIARE GUERRA A OLTRANZA ALL'UCRAINA, È UN VOLTO CONOSCIUTO. È GIÀ APPARSA ALTRE VOLTE ACCANTO AL LEADER RUSSO. ERA STATA UNA PESCATRICE IN UN'AZIENDA VISITATA DAL PRESIDENTE QUALCHE ANNO FA, E AVEVA SUSCITATO LA CURIOSITÀ DEI GIORNALISTI COME LA MISTERIOSA VENDITRICE DI GELATO CHE OGNI AGOSTO VENDEVA A PUTIN UN CORNETTO ALLA PANNA AL SALONE AEROSPAZIALE DI ZHUKOVSKY…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Anna Zafesova per “la Stampa”

vladimir putin con la finta hostess

Non solo l'ultima apparizione televisiva di Vladimir Putin pare essere stata pesantemente manipolata per sovrapporre la sua immagine a quella di un manipolo di hostess che lo stavano ascoltando composte (e si spiega perché apparivano vicino al presidente, e non ai soliti dieci metri di distanza che riserva agli interlocutori in carne e ossa). Ma la hostess più vicina, una bionda che sorride e annuisce mentre ascolta il capo del Cremlino minacciare guerra a oltranza all'Ucraina, è un volto conosciuto. È già apparsa altre volte accanto al leader russo.

putin erdogan con la finta gelataia

Era stata una pescatrice in un'azienda visitata dal presidente qualche anno fa, e aveva suscitato la curiosità dei giornalisti come la misteriosa venditrice di gelato che ogni agosto vendeva a Putin un cornetto alla panna al salone aerospaziale di Zhukovsky, per poi sparire nel nulla. Di solito i dittatori hanno dei sosia, delle controfigure che devono correre rischi al posto loro. Putin ha invece un popolo di sosia, concittadini fidati e simpatici, con i quali non si corre mai il rischio di una frase sbagliata, meno che mai una protesta.

putin erdogan con la finta gelataia

L'ex ministro degli Esteri russo Andrey Kozyrev sostiene che «Putin crede ai suoi propagandisti», e questo spiega anche l'errore di aver attaccato sottovalutando la forza sia della resistenza ucraina sia della reazione occidentale.

Ma se ormai da anni il presidente russo incontra degli ologrammi e degli attori al posto del popolo, si capisce la sua ostinazione a non voler lasciare pietra su pietra delle città ucraine: se anche qualcuno gli mostra quelle immagini di morte e distruzione, le considererà dei fake come quelli nei quali abita da anni.

vladimir putin con la finta gelataia 1 vladimir putin con la finta gelataia putin erdogan gustano un cornetto putin erdogan gustano un bel gelato