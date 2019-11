14 nov 2019 09:56

UN SOSPETTO S'AGGIRA AL NAZARENO: NON SARA' CHE RENZI VUOLE TENERSI LE MANI LIBERE PER PUNTARE AD UN'ALLEANZA CON SALVINI? MAGARI CON UN "CENTRINO" PER RIFARE IL CCD DI MASTELLA, ALLEATO CON IL CENTRODESTRA - E IERI I DEM HANNO RIFLETTUTO A LUNGO QUANDO HANNO VISTO MARCO CARRAI, NEO CONSOLE DI ISRAELE PER LA TOSCANA, RICEVERE CON TUTTI GLI ONORI PROPRIO SALVINI...