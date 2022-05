LA SPACCONATA DI "MAD VLAD" SULLA BOMBA NUCLEARE ORMAI NON FA PIÙ PAURA - UN'ANALISI DEL "FINANCIAL TIMES" SPIEGA COME L'OCCIDENTE SIA DIVENTANO MENO ANSIOSO DI FRONTE ALLA RIPETUTA MINACCIA ATOMICA DA PARTE DELLA RUSSIA: GLI STATI UNITI E GLI ALLEATI HANNO CAPITO CHE L'EVENTUALE USO DI QUESTE ARMI SAREBBE TROPPO RISCHIOSO E COSTOSO PER PUTIN - TUTTI I RIFERIMENTI ALL'APOCALISSE SERVONO SOLO COME DETERRENTE.. (SPERIAMO ABBIANO RAGIONE)

Articolo del "Financial Times" dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

"Un solo lancio, Boris, e l'Inghilterra non ci sarebbe più", ha detto un'emittente della televisione di stato russa all'inizio di questa settimana, di fronte a una simulazione di Gran Bretagna e Irlanda spazzate via da un'arma nucleare. Scrive il Financial Times.

L'allarmante clip, che è stata fatta circolare ampiamente sui social media, è stata rapidamente criticata in Occidente come iperbolica e provocatoria.

È stato l'ultimo caso di escalation della retorica russa sulla possibilità che Mosca possa schierare armi nucleari come ritorsione per il sostegno occidentale all'Ucraina. A febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha innervosito il mondo quando ha messo le sue forze nucleari in massima allerta, una mossa che ha segnalato un'apparente disponibilità a schierarle.

La settimana scorsa, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto in un'intervista alla televisione di stato russa: "Il pericolo [di un attacco nucleare russo] è serio, reale. E non dobbiamo sottovalutarlo".

Nonostante le sciabolate, per non parlare del fatto che la Russia possiede il più grande arsenale nucleare del mondo, quasi nessun funzionario o analista dell'intelligence occidentale pensa che Mosca possa effettuare il tipo di attacco cataclismico descritto dall'emittente questa settimana.

La vera domanda è se Putin potrebbe ricorrere all'uso di armi nucleari tattiche più piccole per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia in Ucraina.

"Data la potenziale disperazione del presidente Putin e della leadership russa, date le battute d'arresto che hanno affrontato finora militarmente, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia posta da un potenziale ricorso ad armi nucleari tattiche o armi nucleari a basso rendimento", ha detto il direttore della CIA Bill Burns il mese scorso.

Ma ha aggiunto che "finora non abbiamo visto molte prove pratiche del tipo di schieramenti o disposizioni militari che rafforzerebbero questa preoccupazione".

I funzionari e gli analisti occidentali dicono di credere che la Russia abbia valutato che il costo dell'uso di armi nucleari di qualsiasi tipo sia proibitivo, e che stia invece cercando di dissuadere gli Stati Uniti e i suoi alleati dal farsi coinvolgere maggiormente nella guerra in Ucraina.

"Le loro mani sono occupate da ciò che sta accadendo nel Donbass, non hanno davvero nessuna forza o tempo per affrontare un'espansione del conflitto con la NATO o un'escalation del conflitto, perché sanno che reagiremo con forza", ha detto un funzionario europeo.

Leonor Tomero, che è stato il massimo funzionario del Pentagono per la politica nucleare nel primo anno dell'amministrazione Biden, ha detto che l'uso da parte della Russia di un'arma nucleare tattica in Ucraina avrebbe "galvanizzato il mondo intero" contro la Russia. Se prendesse di mira i civili, ci sarebbe una "forte spinta" per gli Stati Uniti a intervenire militarmente, ha aggiunto.

"Non vogliamo che facciano errori di calcolo", ha detto Tomero. "Dovremmo chiarire che avrebbe conseguenze devastanti".

Poiché i timori occidentali sulla minaccia di un attacco nucleare russo si sono un po' dissipati, gli Stati Uniti e gli alleati hanno aumentato l'assistenza letale a Kiev con meno paura di punizioni da parte di Mosca e hanno iniziato a inviare armi più pesanti in Ucraina nelle ultime settimane.

A febbraio, l'amministrazione Biden ha incaricato un gruppo chiamato Tiger Team di fare piani di emergenza per possibili rischi di escalation, come l'uso di armi chimiche, biologiche o nucleari, ha detto un funzionario statunitense. Dall'inizio del conflitto in Ucraina, Washington non ha cambiato la sua posizione nucleare o i livelli di allerta per l'America o i suoi alleati, hanno detto i funzionari.

Tuttavia, i funzionari avvertono che la Russia potrebbe intensificare le sue tattiche in altri modi prima di considerare di ricorrere alle armi nucleari.

"Dobbiamo ovviamente stare in guardia per il potenziale uso di armi chimiche o biologiche", ha detto Adam Schiff, il presidente democratico della commissione intelligence della Camera, che è tornato questa settimana da un viaggio a Kiev.

"Dobbiamo tenere d'occhio la posizione delle forze nucleari russe e assicurarci che le nostre agenzie di intelligence siano addestrate su questo set di obiettivi in modo che se qualcosa cambia, veniamo avvisati", ha aggiunto.

I funzionari e gli analisti statunitensi non hanno anche escluso la possibilità che la Russia possa alla fine utilizzare armi nucleari a corto e medio raggio in grado di raggiungere l'Ucraina, dato che il suo esercito subisce battute d'arresto e l'esaurimento delle sue forze convenzionali nel conflitto.

"Non hanno investito in un arsenale diversificato di armi nucleari di teatro per noia. Si tratterà di un calcolo costi-benefici da parte dei russi", ha detto Rebeccah Heinrichs, un'esperta di nucleare all'Hudson Institute.

"L'attenzione in questo momento deve essere rivolta a segnalare ai russi che il costo sarebbe molto più alto di qualsiasi cosa pensino di beneficiare se usassero un'arma nucleare di qualsiasi resa, anche se in un grande campo vuoto", ha aggiunto.

Mentre i funzionari americani vogliono che Mosca sappia che ci sarebbero gravi conseguenze per l'uso di armi nucleari, parte della strategia di deterrenza è paradossalmente evitare di segnalare esattamente quali sarebbero i costi, ha detto Scott Sagan, un professore di scienze politiche alla Stanford University che è stato un alto funzionario del Pentagono.

La più recente revisione della postura nucleare dell'amministrazione Biden, che deve ancora essere resa pubblica, mantiene la politica statunitense secondo la quale le armi nucleari verrebbero usate solo per dissuadere o rispondere a un attacco nucleare contro gli Stati Uniti o i suoi alleati.

"C'è un sacco di pianificazione e pensiero dietro le quinte", ha detto Sagan.

"Le persone non stanno solo cercando di pensare nel vecchio stile della Guerra Fredda di un tit for tat", ha aggiunto. "Stanno cercando di pensare a cosa potremmo fare per segnalare ai russi che questo è inaccettabile ed estremamente pericoloso, ma farlo in un modo che non causi un'escalation automatica".