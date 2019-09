SI CAPISCE CHE NON HANNO UN CA**O DA FARE - NICOLA MORRA E MATTEO SALVINI SI SFIDANO IN TRIBUNALE - IL RACCONTO DEL GRILLINO: “SALVINI MI QUERELA. COME SPESSO FA PER DIFENDERE LE SUE POSIZIONI, FALSIFICA LE INFORMAZIONI. NON HO MAI DETTO CHE CHI BACIA IL ROSARIO MANDA DEI MESSAGGI ALLA ’NDRANGHETA. PUOI TROVARE TUTTO, SE HAI PROBLEMI DI MEMORIA, SUL SITO UFFICIALE DEL SENATO, SEMPRE CHE TU SAPPIA ACCEDERVI…”