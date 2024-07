GLI SPARI NON SPOSTANO L’OPINIONE PUBBLICA: SECONDO L’INFORMATISSIMO SITO DI NATE SILVER, “FIVETHIRTYEIGHT”, LA DISTANZA TRA TRUMP E BIDEN NON È CAMBIATA DOPO L’ATTENTATO AL TYCOON. L’EX PRESIDENTE È AVANTI DI 1,9 PUNTI SU BIDEN, UN DATO ORMAI STABILE DA GIORNI – IN UN PAESE CON UN ESTREMA POLARIZZAZIONE COME GLI USA, LE FAZIONI SONO GIÀ SCHIERATE, E LA LOTTA PER LA CASA BIANCA È ANCORA APERTA (E SERRATISSIMA)

MEDIA DEI SONDAGGI DI FIVE THIRTHY EIGHT - 15 LUGLIO 2024

Secondo l'informatissimo sito "Five Thirty Eight" Nate Silver, la distanza tra Donald Trump e Joe Biden non è cambiata dopo l'attentato di sabato notte.

Il tycoon è ancora avanti di 1,9 punti, come ormai da qualche giorno. La corsa per la Casa Bianca è apertissima, nonostante gli spari all'orecchio del bancarottiere fraudolento.

Quel para-guru di Nate Silver è diventato noto, suo malgrado, per le sue previsioni un po' allegre (eufemismo): nel 2016 aveva predetto una vittoria di Hillary Clinton all'82%. Negli anni il suo modello si è affinato, e questa volta la sua analisi è concorde con quella di molti altri esperti. Secondo Real Clear Politics, il vantaggio di Trumpone è del 2,7%

donald trump dopo l attentato

I RISULTATI DI 800 SONDAGGI DANNO UN LEGGERO VANTAGGIO A DONALD. MA LA PARTITA PRESIDENZIALE RESTA APERTA

Alb. Sim. per “la Stampa”

Aggrapparsi ai sondaggi per Biden potrebbe non essere la più astuta delle mosse. Ce ne sono quasi 800, fatti con metodi e campioni diversi. I risultati non sono omogenei. Quello diffuso per ultimo da NPR e PBS con l'istituto Marist colloca Biden in vantaggio a livello nazionale di due punti. Per Washington Post/Abc i duellanti sono appaiati al 46%.

Altre rivelazioni dipingono uno scenario favorevole a Trump: la media che il sito Real Clear Politics compie quotidianamente vede Trump in testa dall'11 settembre del 2023.

trump vs biden - sondaggi

Dal giorno del dibattito la forbice si è allargata (ora 2,9% in più per Trump), ma a inizio febbraio il tycoon di punti aveva 3,6 punti in più. Secondo Nate Silver, guru delle analisi dei dati elettorali e fondatore del sito FiveThirtyEight, le chance di vittoria di Biden sono scese dal 34% al 27% di venerdì.

