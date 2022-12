16 dic 2022 10:59

UNO SPETTRO SI AGGIRA PER L’EUROPA: LO SPETTRO DI TANGENTOPOLI! – LO SCANDALO DELLE MAZZETTE DEL QATAR STA FACENDO TREMARE I PALAZZI DEL POTERE DI BRUXELLES, E C’È CHI PARLA DI UN ACCORDO TRA PPE E SOCIALISTI: NONOSTANTE I POPOLARI NON SIANO (ANCORA) COINVOLTI, HANNO DECISO DI NON ATTACCARE IL PARTITO S&D. TE CREDO: HANNO PAURA CHE LE INDAGINI ARRIVINO ANCHE A LORO! LA SMENTITA DEL PPE E QUELLO STRANO PATTO TRA IL SEGRETARIO GENERALE DELL’EUROPARLAMENTO, KLAUS WELLE, E PANZERI…