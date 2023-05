LA SPIA CHE SFILAVA - TIZIANA BARNOBI, L’AGENTE DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANA MORTA NELL’INCIDENTE DELLA BARCA AFFONDATA SUL LAGO MAGGIORE, NEL 1985 AVEVA PARTECIPATO A MISS ITALIA: AVEVA 15 ANNI E, DOPO AVER VINTO LA TAPPA PRELIMINARE DI “RAGAZZA IN GAMBISSIMA”, APPRODÒ ALLE SELEZIONI FINALI A SALSOMAGGIORE – PATRIZIA MIRIGLIANI: “DAL CONCORSO SONO PASSATE LE DONNE NON SOLO PIÙ BELLE MA ANCHE PIENE DI RISORSE. PERÒ FINORA MAI UNA 007” – I VICINI DI CASA: “NESSUNO SAPEVA CHE LAVORASSE NELL’INTELLIGENCE. A TUTTI DICEVA…”

Estratto dell’articolo di Simona Griggio per www.ilfattoquotidiano.it

tiziana barnobi a miss italia 1985

[…] Tiziana Barnobi, una delle vittime dell’incredibile incidente della barca affondata sul Lago Maggiore, agente dei servizi segreti, aveva fatto parte del mondo di Miss Italia.

Così arrivano le condoglianze di Patrizia Mirigliani, la figlia di Enzo, lo storico organizzatore del concorso di bellezza […]: “Apprendo solo ora la notizia della morte di Tiziana Barnobi coinvolta nel tragico incidente sul Lago maggiore. Tiziana era stata una Miss del Concorso ai tempi di mio padre, nel 1985. Grata per il suo impegno al servizio del Paese. Rivolgo un pensiero di vicinanza alla sua famiglia”.

Aveva vinto una tappa preliminare, quella di “Ragazza in gambissima” che si era svolta a Grado 38 anni fa. Era giovanissima: aveva 15 anni. Da lì si era trovata proiettata alla finalissima di Salsomaggiore: il suo nome ancora oggi spicca nell’elenco delle partecipanti.

BARCA ROVESCIATA NEL LAGO MAGGIORE

Tiziana era nata a Trieste 53 anni fa. Dopo l’esperienza sulla passerella […] si era dedicata […] allo studio. Si era laureata in Economia, si era trasferita a Roma. Come tutti i componenti del sistema di Sicurezza Nazionale viveva un’esistenza comune, ben attenta a non dar nell’occhio.

“Nessuno sapeva che lavorasse nell’intelligence – raccontano oggi i suoi vicini di casa sulla Cassia, a Roma, dove si era trasferita – a tutti diceva di essere una funzionaria della presidenza del Consiglio”.

Prima del trasferimento aveva frequentato nella città natale l’Isda, Istituto superiore di direzione aziendale. Si era laureata in Economia nel 1994, come conferma la sua pagina sul portale di Radaris […] dove la sua professione ufficiale risulta quella di responsabile delle vendite di un’importante azienda di telefonia ed elettronica.

patrizia mirigliani foto di bacco

Il figlio e il marito […] sono andati a Lisanza per il riconoscimento del corpo. Si sono trovati di fronte alla tragica realtà di questa sciagura assurda. Sembra la trama di un romanzo di le Carrè, invece è brutale realtà. La barca di 15 metri chiamata “Good…uria” si è capovolta, travolta dall’uro dell’improvvisa tempesta. A bordo c’erano 24 persone, tutte appartenenti ai servizi segreti italiani e del Mossad di Israele. Cosa ci facevano lì? La versione ufficiale è che stessero festeggiando il compleanno di una di loro. Ma ora dopo ora trapela che non fossero lì per una normale rimpatriata. Quella era una missione di lavoro.

Il corpo di Tiziana è stato recuperato dai sommozzatori non lontano dal relitto, a circa 16 metri di profondità. “Erano una famiglia molto unita – i pochi ricordi degli amici, sconvolti – e il figlio era la luce dei suoi occhi”.

[…] “Dietro la bellezza c’è anche la sostanza. Dal concorso, da Sofia Loren in poi, sono passate le donne non solo più belle ma anche piene di risorse in settori non propriamente artistici. Però finora mai una 007”, racconta a FqMagazine la figlia del patron della kermesse, Patrizia Mirigliani.

tiziana barnobi a miss italia 1985

[…] “E’ noioso e ormai superato il cliché che vede la donna bella stupida e oca. Anna Kanakis per esempio è stata Miss Italia ed è una scrittrice. Ma una agente segreta non c’era mai stata. Ma magari ne abbiamo avute e non lo abbiamo saputo”, conclude Mirigliani.

barca si ribalta sul lago maggiore 1 BARCA ROVESCIATA NEL LAGO MAGGIORE - LE OPERAZIONI DI RECUPERO