13 nov 2024 19:50

STALLO ALL’EUROPEA – LA NOMINA DI FITTO COME VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE SI È IMPANTANATA A BRUXELLES: URSULA VON DER LEYEN HA INCONTRATO I LEADER DI POPOLARI, SOCIALISTI E LIBERALI PER SBLOCCARE LA SITUAZIONE, MA NISBA: LA SINISTRA ACCUSA IL PPE DI AVER “ROTTO” LA MAGGIORANZA EUROPEISTA. E RIBADISCONO CHE NON VOTERANNO PER L’ITALIANO, ESPRESSIONE DI UN GRUPPO DI ESTREMA DESTRA CHE NON HA VOTATO PER IL BS DI URSULA – I POPOLARI SI “VENDICANO” CON UN VETO SULLA SINISTRATA SPAGNOLA TERESA RIBERA. RISULTATO? TUTTO RIMANDATO ALLE CALENDE GRECHE…