Estratto dell’articolo di Anais Ginori per “La Repubblica”

Somiglia molto all'ennesima provocazione della Russia: cinque bare sono apparse alla Tour Eiffel, coperte da una bandiera francese con la scritta "soldats français de l'Ukraine" (soldati francesi dell'Ucraina). I feretri erano riempiti di gesso e sono stati rapidamente portati via dalla polizia. È successo sabato, e un'inchiesta è in corso per stabilire una «eventuale ingerenza straniera» nell'organizzazione dell'azione. Gli investigatori hanno individuato tre persone. [...]

Il loro modus operandi è simile a quello di altre operazioni di destabilizzazione pilotate da Mosca. Fonti degli inquirenti lasciano infatti trapelare l'esistenza di un legame fra questo episodio e un altro - recente - per il quale si è sospettata «l'ingerenza straniera»: i tag delle "mani rosse" tracciati nella notte fra il 13 e il 14 maggio sul muro del memoriale dell'Olocausto a Parigi, un fatto per il quale sono sospettate tre persone fuggite all'estero. [...]

La lista degli episodi sospetti è lunga. A marzo, poco dopo che Macron aveva parlato pubblicamente del possibile invio di truppe occidentali in Ucraina, il ministero della Difesa aveva denunciato un falso sito web che utilizzava il suo logo ufficiale e invitava "200mila cittadini francesi ad arruolarsi in Ucraina".

«Un falso sito governativo, diffuso sui social network da account maligni per una campagna di disinformazione», aveva spiegato il ministero. Sui social erano anche stati diffuse immagini di falsi convogli francesi in viaggio verso il confine ucraino.

Una fonte governativa aveva sottolineato l'evidenza di un «dispositivo russo o filorusso, come parte della campagna di disinformazione secondo la quale l'esercito francese si sta preparando a inviare uomini in Ucraina per combattere contro la Russia. Tutto converge: la narrazione, il metodo», aggiungeva la fonte.

L'allarme per la "guerra ibrida" condotta da Mosca è alto anche in vista delle Olimpiadi che cominceranno nella capitale francese il 26 luglio. Microsoft ha segnalato all'intelligence Usa le attività di "Storm 1679", una rete di hacker russi che ha messo in atto una campagna di disinformazione sui Giochi Olimpici con l'obiettivo di tenere lontana la gente. […]

