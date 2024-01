STATE SERENI: A 'STO GIRO NON VI METTONO LA PATRIMONIALE SULLA CASA - LA DESTRA INSORGE CONTRO LA PROPOSTA DI UNA TASSA SUGLI IMMOBILI LANCIATA DALLA FORNERO – DOPO LA BOCCIATURA DELLA LEGA, È ARRIVATO LO STOP DI TAJANI E DI FRATELLI D’ITALIA CHE TORNANO CON IL MANTRA: “NOI LE TASSE LE ABBASSIAMO” – A SINISTRA RIESCONO A SPACCARSI PURE SULLA PATRIMONIALE: LA SCHLEIN TACE SOLO PER NON PERDERE QUEI QUATTRO VOTI CHE LE RIMANGONO E BONACCINI NON APRE BOCCA…

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

tasse sulla casa imu

La destra insorge contro la proposta di una tassa patrimoniale sugli immobili lanciata dalla professoressa Elsa Fornero su La Stampa. Dopo l'immediata bocciatura della Lega e di Matteo Salvini («Giù le mani dalle case e dai risparmi degli italiani»), è arrivato lo stop anche da parte dell'altro vicepremier Antonio Tajani: «Con Forza Italia al governo non si farà mai».

antonio tajani giorgia meloni matteo salvini

Da Fratelli d'Italia dichiarazioni in batteria: «Noi le tasse le abbassiamo, la sinistra le vuole alzare», dicono in coro. «Una Fornero al giorno toglie il Pd di torno, la professoressa continui pure a dare questi consigli», ironizza il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Mentre il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, mette in chiaro che «per noi la casa è sacra e non si tocca. La sinistra tassa e spendi è un disco rotto».

ELSA FORNERO

E si premura di sottolineare come il Pd sia, invece, favorevole alla proposta, citando le parole del deputato Roberto Morassut, che ha definito «giuste» le considerazioni di Fornero: «Il Pd avanzi la proposta forte e chiara di una patrimoniale sulle alte rendite e sugli alti patrimoni, che contribuisca allo sforzo che il Paese sta producendo», ha scritto in una nota. Opinione condivisa dall'ala sinistra del partito e, secondo molti nel partito, anche se ha preferito non dichiararlo mai pubblicamente, dalla stessa segretaria Elly Schlein.

tasse sulla casa imu 4

A lei e a Giuseppe Conte pensa, forse, Nicola Fratoianni, da sempre fautore della patrimoniale, quando denuncia «il silenzio degli altri partiti di opposizione, come se la parola patrimoniale fosse una bestemmia». D'altra parte, il segretario di Sinistra italiana non è sorpreso dalla «cagnara che fanno a destra», perché sono «servi sciocchi del 1% della popolazione ultra ricca».

[…]

STEFANO BONACCINI ELLY SCHLEIN

A dirla tutta, però, anche dentro al Pd sono in molti ad avere più di una riserva su una proposta come quella avanzata da Fornero, in particolare tra i riformisti dell'area di Bonaccini. Non escono allo scoperto in queste ore per non evidenziare un nuovo tema di divergenza con Schlein e il gruppo dirigente […]

tasse sulla casa imu 1 tasse sulla casa imu tari matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO E LEGGE FORNERO - VIGNETTA BY OSHO bonaccini schlein fornero antonio tajani giorgia meloni matteo salvini antonio tajani giorgia meloni matteo salvini antonio tajani giorgia meloni matteo salvini tasse sulla casa imu 2