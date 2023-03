STATI DIVISI D’AMERICA – GLI USA SONO SEMPRE PIÙ SPACCATI. LA PROVA? LA FERITA APERTA CON L’ASSALTO DI CAPITOL HILL NON È STATA MAI RICUCITA, TANT’È CHE IL 27% DEGLI ELETTORI REPUBBLICANI, ANCORA OGGI, LO APPROVA – PIÙ DI UN AMERICANO SU QUATTRO RITIENE CHE L’INSURREZIONE INCITATA DALL’ALLORA PRESIDENTE, DONALD TRUMP, PER RIBALTARE L’ESITO DELLE ELEZIONI, SIA STATA UNA FORMA “LEGITTIMA” DI “CONVERSAZIONE POLITICA”

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

(ANSA) - Oltre un quarto degli elettori repubblicani approva l'assalto al Congresso il 6 gennaio 2021. Lo rivela un sondaggio di Economist e YouGov il quale specifica che il 27% degli intervistati ritiene che l'insurrezione incitata dall'allora presidente Donald Trump nel tentativo di ribaltare l'esito del voto sia stata una forma legittima di conversazione politica.

Secondo i dati, l'8% dei repubblicani approva fortemente l'assalto a Capitol Hill mentre un 19% lo approva in parte. Un 65% disapprova e un 15% non è sicuro. In seguito all'assalto nove persone persero la vita, compreso alcuni suicidi tra le forze dell'ordine. Oltre mille manifestanti furono arrestati e centinaia sono stati condannati.

assalto a capitol hill

Lo stesso Trump fu messo in stato di accusa (impeachment) ma successivamente assolto. Il magnate è anche candidato alla Casa Bianca nel 2024 e nonostante il rischio di nuovi processi legati al 6 gennaio è tra i favoriti nei sondaggi.

donald trump prima dell assalto a capitol hill assalto a capitol hill 2 robert palmer 1 scontri a capitol hill polizia capitol hill manifestazione justice for j6 a capitol hill 3 capitol hill capitol hill JUSTICE FOR ALL - LA CANZONE DI TRUMP CON I DETENUTI PER L ASSALTO DI CAPITOL HILL