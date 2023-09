NEGLI STATI UNITI LA CAMPAGNA ELETTORALE SI FA IN TRIBUNALE - DONALD TRUMP E I SUOI FIGLI (ERIC, IVANKA E DONALD JR) SONO STATI CONDANNATI PER FRODE. I QUATTRO HANNO ALTERATO IL VALORE DELLE LORO PROPRIETÀ FORNENDO VALORI GONFIATI A BANCHE E ASSICURAZIONI - LO HA STABILITO IL GIUDICE DI NEW YORK, ARTHUR ENGORON. E ORA “THE DONALD” RISCHIA DI PERDERE LA SUA CELEBRE “TRUMP TOWER” NELLA "GRANDE MELA"

Donald Trump e i suoi figli adulti — Eric, Ivanka e Donald Junior — sono responsabili di frode, avendo fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset nei confronti di banche e assicurazioni.

Lo ha stabilito il giudice di New York Arthur Engoron, dando ragione alla procuratrice generale dello Stato Letitia James, pochi giorni prima dell’inizio del processo civile in materia. La causa per frode è stata intentata un anno fa dalla procuratrice democratica James, che ha accusato Trump di aver gonfiato i beni della sua azienda tra gli 812 milioni e i 2,2 miliardi di dollari nell’arco di un decennio, per ottenere migliori condizioni dei prestiti e altri vantaggi economici.

Una frode che James ritiene abbia aiutato l’immobiliarista a ottenere prestiti per la costruzione di un golf resort in Miami, hotel a Washington e hotel a Chicago. Il giudice Engoron ha ordinato anche che alcune delle licenze commerciali di Trump siano revocate come punizione — rendendo così difficili o impossibili alcuni affari per lui e i figli a New York e colpendo anche l’immagine di imprenditore scaltro e di successo che si era costruito prima di scalare la Casa Bianca.

La decisione non dissolverà la compagnia del tycoon ma terminerà il suo controllo su una proprietà commerciale a Wall Street e di una tenuta a Westchester County; potrebbe anche perdere il controllo di altri beni a New York, inclusa la Trump Tower, anche se probabilmente su questo ci sarà battaglia nei prossimi mesi. […]

Ma il tycoon, che accusa James di «persecuzione politica», potrebbe rallentare l’inizio del processo: ha fatto appello accusando il giudice e la procuratrice di avere ignorato una precedente sentenza di tre mesi fa emessa da una corte d’appello, secondo la quale il caso è in parte caduto in prescrizione. […]

