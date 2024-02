STATI UNITI-ISRAELE, A UN PASSO DAL “VAFFA” - DOPO LE RIVELAZIONI DEL “WASHINGTON POST” (“BIDEN SI AVVICINA ALLA ROTTURA CON NETANYAHU SU GAZA”), ARRIVA LA TELEFONATA DI DISTENSIONE TRA BIDEN E IL PREMIER ISRAELIANO, LA PRIMA DALLO SCORSO 19 GENNAIO - LA CASA BIANCA HA RIBADITO CHE LA SCONFITTA DI HAMAS È UN “OBIETTIVO CONDIVISO”, MA ANCHE CHE UN’OPERAZIONE MILITARE A RAFAH “NON DOVREBBE PROCEDERE SENZA UN PIANO CREDIBILE E PRATICABILE PER GARANTIRE LA SICUREZZA E IL SOSTEGNO A OLTRE UN MILIONE DI PERSONE CHE VI TROVANO RIFUGIO” - TRADOTTO: NO A UN MASSACRO…

HAARETZ: «BIDEN E NETANYAHU SI SONO PARLATI AL TELEFONO»

Il presidente Usa Biden ha parlato al telefono con il premier Benyamin Netanyahu. Lo ha riferito Haaretz. È la prima telefonata tra i due dallo scorso 19 gennaio.

Biden ha ribadito che la sconfitta di Hamas è un «obiettivo condiviso», ma anche che un’operazione militare a Rafah «non dovrebbe procedere senza un piano credibile e praticabile per garantire la sicurezza e il sostegno a oltre un milione di persone che vi trovano rifugio». Lo riferisce una nota della Casa Bianca.

I due leader, si legge nel resoconto, hanno discusso degli sforzi in corso per il rilascio degli ostaggi e a questo proposito il presidente statunitense ha evidenziato la necessita’ di sfruttare i progressi compiuti nei negoziati per garantire il rilascio di tutte le persone tenute in ostaggio. Biden, inoltre, ha chiesto misure urgenti e specifiche per «aumentare la portata e la consistenza dell’assistenza umanitaria ai civili palestinesi innocenti».ÂáI due leader hanno concordato di rimanere in stretto contatto

NETANYAHU: «NO ALTERNATIVE A CONTROLLO ISRAELE SU GAZA»

«Non ci sono alternative al controllo di Israele su Gaza». Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ai membri del gabinetto durante una riunione del governo, secondo quanto riporta Haaretz. Per Netanyahu, la smilitarizzazione della Striscia di Gaza «richiede il controllo di sicurezza di Israele sull’intera area a ovest della Giordania, compresa la Striscia di Gaza».

«Non c’è alternativa nel prossimo futuro», ha aggiunto Netanyahu, sottolineando che «Israele avrà sempre il controllo della sicurezza» sull’area. Secondo il primo ministro, questa affermazione è stata presentata al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri leader mondiali. «La vittoria è a portata di mano», ha detto, «e dobbiamo affrontare queste crescenti pressioni», ha ribadito.

WASHINGTON POST: «BIDEN SI AVVICINA ALLA ROTTURA CON NETANYAHU SU GAZA»

Joe Biden e i suoi consiglieri «sono più vicini» che mai da quando è iniziata la guerra a Gaza «a una rottura con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, non considerato più un partner produttivo che può essere influenzato anche in privato».

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la «frustrazione nei confronti di Netanyahu ha spinto alcuni dei consiglieri di Biden a fare pressione sul presidente affinché sia più critico in pubblico riguardo al premier israeliano per la sua operazione militare a Gaza». Biden ha finora resistito a portare in pubblico la sua frustrazione verso Netanyahu.