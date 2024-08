11 ago 2024 19:22

GLI STATI UNITI STANNO TENENDO UNA SERIE DI COLLOQUI SEGRETI PER CONVINCERE NICOLAS MADURO A LASCIARE IL POTERE IN CAMBIO DELLA GRAZIA - L'AMMINISTRAZIONE BIDEN HA MESSO "TUTTO SUL TAVOLO" PER CONVINCERE IL PRESIDENTE VENEZUELANO AD ANDARSENE PRIMA DELLA FINE DEL SUO MANDATO A GENNAIO - MADURO DEVE AFFRONTARE ALCUNE INCRIMINAZIONI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO: NEL 2020 GLI USA HANNO OFFERTO UNA RICOMPENSA DI 15 MILIONI DI DOLLARI PER INFORMAZIONI CHE POTESSERO PORTARE AL SUO ARRESTO…