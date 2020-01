È STATO UN MISSILE (E ORA C'È PURE IL VIDEO) - IL MOMENTO IN CUI IL BOEING UCRAINO VIENE COLPITO APPENA DOPO LA PARTENZA DA TEHERAN. IL PRIMO MINISTRO CANADESE, JUSTIN TRUDEAU: ''È STATO ABBATTUTO DA MISSILI TERRA-ARIA, FORSE PER ERRORE'', DA MILITARI SPAVENTATI DA UNA CONTRO-RAPPRESAGLIA AMERICANA - L'IRAN FA LA VITTIMA: ''È UNA GUERRA PSICOLOGICA CONTRO DI NOI''

pezzi di un missile apparentemente trovato vicino ai resti del boeing ucraino

L'aereo caduto in Iran in circostanze misteriose potrebbe davvero essere stato colpito da un missile. La conferma arriva da un video "verificato" Cnn e New York Times, in si vede cui il Boeing 737 della Ukraine International Airlines esplodere in volo pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, esattamente nell'ora in cui sarebbe avvenuto l'incidente.

Le immagini pubblicate sui social da un utente mostrano come il missile abbia centrato l'aereo. Il velivolo avrebbe continuato a volare per alcuni minuti senza esplodere, salvo poi illuminare il cielo oscuro e schiantarsi al suolo.

Già nel pomeriggio gli Stati Uniti ritenevano possibile la pista del missile lanciato per errore dai pasdaran. Secondo alcuni funzionari del Pentagono, infatti, l'aereo è stato abbattuto da due missili Sa-15 sparati da una batteria antiaerea iraniana, probabilmente rimasta attiva a seguito dell'attacco missilistico condotto da Teheran contro le forze americane stanziate in Iraq. Come se non bastasse, l'intelligence americana ha affermato di aver visto il segnale radar degli iraniani puntato sull'aereo ucraino prima che fosse abbattuto.

l aereo ucraino era gia una palla di fuoco prima di cadere a terra

Tutta colpa di un missile?

L'Iran respinge ogni accusa e, per bocca del responsabile del comitato investigativo iraniano sull'incidente, Hassan Rezaeifar, ha invitato la Boeing a partecipare alle indagini, in quanto produttore del velivolo. Il presidente Hassan Rohani ha garantito la massima collaborazione ma sia il premier canadese Justin Trudeau che quello britannico Boris Johnson hanno rilanciato a gran voce l'ipotesi dell'incidente missilistico.

In attesa di ulteriori sviluppi, nel pomeriggio Donald Trump aveva rilasciato dichiarazioni ambigue, facendo intendere – riferito al governo iraniano - che “qualcuno” “potrebbe aver fatto un errore”. Il presidente americano ha inoltre definito l'accaduto “qualcosa di orribile”. Non è da escludere che eventuali sviluppi sulla vicenda possano influire sulle tensioni politiche tra Stati Uniti e Iran.

Le prove del Canada e la risposta dell'Iran

l aereo ucraino era gia una palla di fuoco prima di cadere a terra

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha dichiarato che esistono "prove" che indicano "che l'aereo è stato abbattuto da un missile iraniano terra-aria". L'episodio potrebbe tuttavia "non essere stato un episodio intenzionale".

L'Iran, stizzito per le conclusioni di Trudeau, ha chiesto ufficialmente al Canada di fornire le informazioni d'intelligence in base alle quali è giunto alla conclusione che lo schianto dell'aereo ucraino è stato causato da un missile iraniano. Secondo il portavoce del governo iraniano, Ali Rabiei, "tutte queste notizie sono una guerra psicologica contro l'Iran".

Nel frattempo, l'ambasciatore iraniano presso l'Onu, Majid Takht Ravanchi, ha espresso "profonde condoglianze ai familiari delle vittime", assicurando che "un'accurata indagine è in corso sull'incidente".

