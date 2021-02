È STATO PIÙ LETALE TRUMP DEL COVID - LA RIVISTA "LANCET" FUSTIGA L'EX PRESIDENTE E LA SUA GESTIONE DELLA PANDEMIA: "SI POTEVA EVITARE IL 40% DELLE VITTIME" - SOTTO ACCUSA IL TAGLIO DELLE TASSE ALLE FASCE PIÙ ABBIENTI, CHE HA COMPORTATO UN BUCO DI BILANCIO E LA CONSEGUENTE SFORBICIATA ALLA SPESA SOCIALE E SANITARIA - OBAMACARE INDEBOLITO, 3 MILIONI DI PERSONE IN PIÙ SENZA ASSICURAZIONE, DISPREZZO DELLA SCIENZA: THE DONALD CE L'HA MESSA TUTTA...

Da “il Giornale”

meme su donald trump e il covid 5

In Usa decine di migliaia di persone sono morte di Covid19 a causa della gestione scellerata del presidente Donald Trump. Un giudizio senza sconti quello emesso dalla Lancet Commission on Public Policy and Health in the Trump Era pubblicato sulla rivista The Lancet mentre gli Stati Uniti stanno per segnare il triste record di mezzo milione di morti per Covid.

«Trump ha tagliato tasse per trilioni di dollari alle fasce più abbienti creando un buco di bilancio, per giustificare il quale ha a sua volta tagliato la spesa sociale e quella sanitaria», scrive The Lancet.

meme su donald trump e il covid 2

Gli esperti hanno anche sottolineato la fragilità e il degrado in cui versava il sistema sanitario americano. La spesa pubblica per la salute tra il 2002 e il 2009 è scesa dal 3,21 al 2,45 per cento, circa la metà di quella in Canada e nel Regno Unito.

Per determinare quante vite si sarebbero potute salvare, la commissione ha paragonato il tasso di mortalità negli Usa con la media di quello di altri Paesi simili del G7, come Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Gran Bretagna. Si sarebbe potuto evitare dunque il 40 per cento delle vittime.

Sotto accusa anche il tentativo di Trump di abrogare la riforma sanitaria di Obama. Tentativo fallito ma che ha comunque indebolito la copertura e aumentato il numero di persone non assicurate di circa 3 milioni di unità accelerando la privatizzazione dei programmi sanitari del governo. «Il disprezzo per la scienza e i tagli ai programmi sanitari globali e alle agenzie di sanità pubblica», conclude The Lancet hanno causato decine di migliaia di morti inutili.

donald trump e anthony fauci 2 anthony fauci si tocca la faccia mentre trump parla del coronavirus la copertina del new yorker sul coronavirus meme su donald trump e il covid 7 tweet su donald trump e il covid 8 meme su donald trump e il covid 6 meme su donald trump e il covid 10 meme su donald trump e il covid 3 donald trump donald trump invita gli americani a indossare la mascherina