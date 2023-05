STAVOLTA GLI ELETTORI HANNO VISTO ARRIVARE ELLY. E SI SONO GIRATI DALL’ALTRA PARTE – DOPO LA DISFATTA ALLE AMMINISTRATIVE PARTE LA RESA DEI CONTI NEL PD: NEL MIRINO DEI RIFORMISTI ANCHE BOCCIA E FRANCESCHINI GRANDI SPONSOR DI ELLY - BORDATE DALLA PORTAVOCE DI LETTA, MONICA NARDI, CHE INVITA SCHLEIN A NON CERCARE ALIBI E DAL SINISTRATO ORLANDO. SULLA RIVA DEL NAZARENO, QUALCUNO ATTENDE CHE ANCHE QUESTA SEGRETERIA PASSI. E ORA ANCHE LE ELEZIONI IN MOLISE DIVENTERANNO UN TEST DECISIVO PER LA SEGRETARIA…

«Non è stata colpa mia! Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per un taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C’è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia!».

Dai, che ve lo ricordate John Belushi nei Blues Brothers. Dopo il tritacarne delle elezioni amministrative Elly Schlein, come si dice nel linguaggio della politica, ha tenuto a precisare che certo non basta essere stato il primo partito, che l’alternativa non si costruisce sulle spalle del solo Pd, che candidati e alleanze erano già stati scelti, ben prima che lei arrivasse, e che, insomma, non può riparare in un amen a tutti i disastri combinati prima che lei prendesse in mano la baracca.

Ora, dopo appena tre mesi dalle primarie, è già il momento di calcolare la parabola, per capire se la velocità di fuga, quella che consente di battere la forza di gravità e di volare alto, è sufficientemente alimentata. O se invece il peso del passato, dove forse non tutto era da buttare, avrà il sopravvento sulla novità, che magari non ha abbastanza idee ed energia, e la riporterà sulla terra.

Ora, intanto, ben prima delle elezioni europee, per le quali non sarà così facile per la segretaria dettare legge sulle candidature, ci sono in arrivo le elezioni regionali in Molise. E nel Pd la avvertono che è quando ormai ti hanno visto arrivare la partita si fa più dura. Le rimproverano di aver scelto una segreteria non all’altezza e troppo a sua immagine e somiglianza, le rinfacciano di non aver nemmeno iniziato a tessere una strategia sulle alleanze, la accusano di non aver dato risposte chiare sui temi chiave. Del resto è noto che sul fronte del cannibalismo il Partito democratico non è secondo a nessuno.

(...) Se persino il cauto Andrea Orlando ha esortato a «tornare a costruire una classe dirigente sul territorio», lasciando passare il dubbio che, su questo, l’impegno della nuova segreteria non sia ancora pervenuto, appare evidente che Schlein debba cambiare marcia. E iniziare a preoccuparsi di quelle sensibilità – leggasi correnti – che nel suo manifesto delle primarie aveva promesso di scardinare. Il capogruppo al Senato Francesco Boccia l’ha difesa: «Elly è esattamente dove deve essere.

Nelle piazze, nelle fabbriche, nei luoghi del bisogno». Il bonacciniano Davide Baruffi, promosso nella nuova segreteria a responsabile Enti locali, ha invitato a «non mettere sotto processo Schlein – poiché – queste amministrative erano state impostate prima che diventasse segretaria». Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci se lo aspettava che il congresso «non avrebbe risolto tutti i problemi». Ma i riformisti, invece, un processo a Schlein lo avevano già iniziato a fare prima del voto. Due le accuse. La prima è quella di averli mortificati nelle scelte per la segreteria e continuare a ignorarli nelle decisioni che riguardano il partito. La seconda è quella di aver spostato i Dem «troppo a sinistra». A supporto della loro tesi hanno fatto notare che a Brescia e Vicenza, alleati con il Terzo polo, si è vinto.

L’immagine che nel partito la tensione sia alta la restituisce il tweet di Monica Nardi. La portavoce di Letta ha scritto: «Lo scaricabarile, vi prego, no. Enrico Letta le amministrative le ha stravinte e per due anni di seguito: 5 a 0 nel 2021 e vittoria “a valanga” (cit. Rep) a giugno 2022. Poco dopo ha perso (male) le politiche. Ma non ha cercato alibi e non ha mai sparato contro nessuno del Pd». L’entusiasmo intorno alla nuova segretaria, ha avuto effetto solo sui sondaggi nazionali. La tornata appena conclusa, invece, indica la fine dell’era in cui i ballottaggi erano la panacea del centrosinistra e la scarsa affluenza premiava principalmente il Pd.

Sulla riva del Nazareno, qualcuno attende che anche questa segreteria passi. I cocci da mettere insieme in vista delle Europee sono tanti e il contesto internazionale non aiuta

