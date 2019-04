STAVOLTA IL GOVERNO HA RISCHIATO DAVVERO GROSSO – CRONACA MINUTO PER MINUTO DELLA SERATA/NOTTATA DI IERI – LO SLITTAMENTO PER GLI AVVERTIMENTI DI MATTARELLA CHE NON AVREBBE ACCETTATO UN ALTRO DECRETO “SALVO INTESE” – SALVINI CHE SBROCCA ED ESCE DA PALAZZO CHIGI QUANDO VIENE A SAPERE CHE DI MAIO HA DATO BUCA PER ANDARE DA FLORIS E CONTE CHE SCOPRE TUTTO DALLE AGENZIE…

Marco Antonellis per Dagospia

GIOVANNI FLORIS INFORMA LUIGI DI MAIO DEL CASINO AL CDM

Stavolta ha rischiato davvero grosso il governo Conte. Sono mesi ormai che Lega e 5 Stelle combattono una guerra di posizione e se le danno di santa ragione. Ma ieri il conflitto ha fatto un salto di qualità ulteriore. Ed è dagli stessi ambienti della maggioranza che arriva l’ammissione che per la prima volta si è stati davvero ad un passo dalla crisi. Hanno giocato per farsi male sul serio Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ed è stata una battaglia combattuta sul filo dei minuti intorno al Decreto crescita e alla norma salva Roma.

MATTEO SALVINI

Il Consiglio dei Ministri era fissato per le 18. Poi è stato spostato alle 19. Fonti di Palazzo Chigi, ammettono oggi, perché dentro al governo ci si è resi conto che il Quirinale non avrebbe più accettato un altro decreto "salvo intese", un’altra scatola vuota (come peraltro Dagoanticipato nel pomeriggio di ieri). Il ragionamento che si fa sul Colle è questo: dove sono la "necessità e urgenza" se i decreti veri escono perfino un mese dopo essere stati annunciati dal Consiglio dei Ministri?

IL MITRA DI MATTEO SALVINI BY LUGHINO

Ma non c’è solo il Quirinale dietro al primo rinvio di un’ora del Consiglio. Intorno alle 18.30 comincia a circolare la voce che Di Maio non ci sarà. Proprio mentre Salvini e i Ministri della Lega si stanno recando alla spicciolata nella sala dove di li a poco si terrà il Cdm. Gigino Di Maio, invece, ha deciso di dare la priorità alla campagna elettorale. E’ da Floris su La7 per registrare una lunga intervista insieme alle cinque donne capolista che ha scelto di schierare alle Europee. Alle 19 in punto il leader dei 5 Stelle entra nello studio di diMartedì, la nuova Terza Camera (non ce ne voglia Bruno Vespa), tra gli applausi del pubblico e i fotografi gli scattano le prime foto che vengono subito rilanciate sui siti.

conferenza stampa su reddito di cittadinanza e quota 100 14

Salvini apprende la notizia e quasi non ci vuole credere, poi quando capisce che è tutto vero, che Di Maio gli ha dato buca, sbrocca e comunica alle agenzie che il Salva Roma a quel punto non ci sarà, “è stato stralciato”. Il premier Conte lo scopre direttamente dai lanci stampa e si arrabbia di brutto per l’invasione di campo. “Se si stralcia o no lo decido io, non tu”.

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO COME BUD SPENCER E TERENCE HILL

Intanto nello studio di diMartedì la registrazione dell’intervista non inizia. Di Maio finite le foto di rito con le cinque capolista esce insieme ai fotografi e si attacca al telefono. Parla con mezzo Palazzo Chigi, Premier e spin doctor. Così mentre il Cdm sta per iniziare, Di Maio sta al telefono a lungo con Conte. L’intervista con Floris partirà solo 20 minuti dopo e durerà quasi un’ora. Il Cdm può aspettare ancora. Quasi un segnale a Salvini, una prova di forza: puoi dire quello che vuoi ma senza di me non si fa niente. Solo al termine della registrazione Di Maio sale in macchina e va a Palazzo Chigi. La lunga notte del Consiglio dei Ministri più burrascoso della storia recente d'Italia è solo all’inizio.

conferenza stampa su reddito di cittadinanza e quota 100 36 matteo salvini mitra conferenza stampa su reddito di cittadinanza e quota 100 21