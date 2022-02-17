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STEFANIA CRAXI FLASH! - “DICE COLOMBO NON ERAVAMO NOI AD AIZZARE I MEDIA. VERO ERANO I GIORNALI DI PROPRIETÀ DI QUEI PADRONI CHE NELLE LORO INCHIESTE NON SONO MAI ENTRATI. A PASSARE VERBALI E AVVISI DI GARANZIA AI GIORNALI SARÀ STATO LO SPIRITO SANTO POI”-
VOTA AVATAR! - IN COREA DEL SUD È INIZIATA UNA CAMPAGNA ELETTORALE CHE RISCHIA DI ESSERE L'ENNESIMA PROVA DELLA CRISI PROFONDA CHE ATTRAVERSANO LE VECCHIE E NUOVE DEMOCRAZIE – I DUE CANDIDATI FAVORITI HANNO CREATO UN “AVATAR” PER ATTIRARE I GIOVANI E I “CRIPTO-ELETTORI” – LE VERSIONI DIGITALI DEI POLITICI VENGONO USATE PER DIRE COSE CHE I VERI CANDIDATI NON POTREBBERO MAI DIRE IN PUBBLICO, MA CHE ALLA GENTE PIACE SENTIRE (UN PO' ALLA TRUMP) – “IL PAESE, DOPO ESSERSI LIBERATO DEI MILITARI E DEI DITTATORI, RISCHIA DI PRECIPITARE IN UNA NUOVA FORMA DI AUTORITARISMO POPULISTA”
“IL FINANZIAMENTO ILLECITO È SEMPRE ESISTITO. CHI È SENZA PECCATO S’INFORMI DAL PROPRIO CASSIERE” - LUCA JOSI, EX BRACCIO DESTRO DELL'ULTIMO CRAXI: "A 30 ANNI DA TANGENTOPOLI LA POLITICA SCIVOLA ANCORA SU UNA SOVVENZIONE O SULL’EROGAZIONE DI UNA FONDAZIONE DIMENTICANDOSI CHE TUTTO COSTA, ANCHE ORGANIZZARE IL PROPRIO FUNERALE, FIGURIAMOCI COSTRUIRE E GESTIRE UN MOVIMENTO POLITICO " – IL “CRETINISMO” DI CHI "È CONTRO IL NUCLEARE MA NON SI PREOCCUPA DI ACCENDERE IL SUO TOSTAPANE GRAZIE ALL’ENERGIA ATOMICA FRANCESE" – “TORNARE A FARE POLITICA? "SÌ, TRA 30 ANNI"