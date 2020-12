STEFANIA CRAXI SCRIVE A DAGOSPIA: “MI CHIEDO COSA SAREBBE SUCCESSO A MIA MADRE, CHE IN QUATTRO ANNI DI GOVERNO NON UNA SOLA VOLTA HA UTILIZZATO LA MACCHINA DELLA PREFETTURA E HA CONTINUATO A FARE LA SPESA IN TRAM, SE SI FOSSE COMPORTATA COME QUESTI NUOVI E ONESTI GOVERNANTI... ANCHE LEI A TESTA IN GIÙ?”

bettino e anna craxi

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

mi chiedo cosa sarebbe successo a mia madre, che in quattro anni di governo non una sola volta ha utilizzato la macchina della prefettura, di cui aveva diritto e ha continuato a fare la spesa in tram, se si fosse comportata come questi nuovi e onesti governanti...anche lei a testa in giù?

Stefania Craxi

stefania e anna craxi